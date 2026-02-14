Рейтинг@Mail.ru
Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
01:45 14.02.2026 (обновлено: 01:53 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074322210.html
Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде
Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что остался доволен своим выступлением в произвольной программе на Олимпиаде в Италии, отметив поддержку болельщиков. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:45:00+03:00
2026-02-14T01:53:00+03:00
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074318316_0:204:2303:1499_1920x0_80_0_0_f8bcdcb32dd883d09e9ec2aba768044a.jpg
https://ria.ru/20260214/sudeystvo-2074321216.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074318316_0:0:2677:2007_1920x0_80_0_0_d69c119693a2f790a602bc92c3af1a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде

Гуменник заявил, что доволен выступлением в произвольной программе на Олимпиаде

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что остался доволен своим выступлением в произвольной программе на Олимпиаде в Италии, отметив поддержку болельщиков.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин набрал по сумме программ 271,21 балла, заняв шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Доволен, прокат шел легко, все получалось. Не знаю, что можно было сделать лучше. Тройной риттбергер можно было сделать, но сделал надежный, уверенный двойной, что даже и не хуже. Я думал, что будет забавно, если что-то не так сделаю. Вспомнил, как продумывал перед прокатом ситуацию: а что, если я все сделаю и на последнем упаду? Решил делать максимально уверенный тройной лутц и, когда приземлился на риттбергер, решил, что рисковать не буду. Чистый прокат дорогого стоит. Поддержка была феноменальная. Меня поддерживали больше всех других спортсменов, мне кажется. Когда я услышал, мне стало спокойно, пришла уверенность, это меня очень зарядило это на прокат. Спасибо болельщикам", - сказал Гуменник в интервью Okko.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Безобразно!" Тарасова раскритиковала судейство на Олимпиаде
01:39
 
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала