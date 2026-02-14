https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074322210.html
Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что остался доволен своим выступлением в произвольной программе на Олимпиаде в Италии, отметив поддержку болельщиков. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:45:00+03:00
2026-02-14T01:45:00+03:00
2026-02-14T01:53:00+03:00
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что остался доволен своим выступлением в произвольной программе на Олимпиаде в Италии, отметив поддержку болельщиков.
В пятницу Гуменник
чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин набрал по сумме программ 271,21 балла, заняв шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана
Михаил Шайдоров.
"Доволен, прокат шел легко, все получалось. Не знаю, что можно было сделать лучше. Тройной риттбергер можно было сделать, но сделал надежный, уверенный двойной, что даже и не хуже. Я думал, что будет забавно, если что-то не так сделаю. Вспомнил, как продумывал перед прокатом ситуацию: а что, если я все сделаю и на последнем упаду? Решил делать максимально уверенный тройной лутц и, когда приземлился на риттбергер, решил, что рисковать не буду. Чистый прокат дорогого стоит. Поддержка была феноменальная. Меня поддерживали больше всех других спортсменов, мне кажется. Когда я услышал, мне стало спокойно, пришла уверенность, это меня очень зарядило это на прокат. Спасибо болельщикам", - сказал Гуменник в интервью Okko.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России
, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.