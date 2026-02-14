Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде

"Доволен, прокат шел легко, все получалось. Не знаю, что можно было сделать лучше. Тройной риттбергер можно было сделать, но сделал надежный, уверенный двойной, что даже и не хуже. Я думал, что будет забавно, если что-то не так сделаю. Вспомнил, как продумывал перед прокатом ситуацию: а что, если я все сделаю и на последнем упаду? Решил делать максимально уверенный тройной лутц и, когда приземлился на риттбергер, решил, что рисковать не буду. Чистый прокат дорогого стоит. Поддержка была феноменальная. Меня поддерживали больше всех других спортсменов, мне кажется. Когда я услышал, мне стало спокойно, пришла уверенность, это меня очень зарядило это на прокат. Спасибо болельщикам", - сказал Гуменник в интервью Okko.