"Машины ломаются": Лакерник назвал причину провала Малинина на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что у американского фигуриста Ильи Малинина еще многое впереди, а также заявил, что в турнире одиночников на Олимпийских играх в Италии ему не хватило психологической уверенности.