"Машины ломаются": Лакерник назвал причину провала Малинина на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что у американского фигуриста Ильи Малинина еще многое впереди, а также заявил, что в турнире одиночников на Олимпийских играх в Италии ему не хватило психологической уверенности.
В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Причины таких прокатов произвольных программ у лидеров разные. На мой взгляд, у Кагиямы была проблема с четверным флипом. Он на него пошел - не вышло. И дальше пошли ошибки. Что касается Малинина, слишком много на него взвалили. И "бог прыжков", и четыре программы на Олимпиаде в очень короткий период времени. Люди не машины. Машины-то ломаются. И люди тоже могут. Натан Чен тоже первый раз приехал на Олимпиаду всех разорвать, а оказался где-то очень далеко. Так и Малинину сейчас, наверное, не хватило психологической уверенности. Надеюсь, что у этого спортсмена еще многое впереди", - сказал Лакерник.
Малинину 21 год. Ранее он в составе сборной США стал победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в финалах Гран-при.