"Машины ломаются": Лакерник назвал причину провала Малинина на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:25 14.02.2026 (обновлено: 19:00 14.02.2026)
"Машины ломаются": Лакерник назвал причину провала Малинина на Олимпиаде
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что у американского...
фигурное катание
спорт
илья малинин
александр лакерник
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
спорт, илья малинин, александр лакерник, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Александр Лакерник, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
"Машины ломаются": Лакерник назвал причину провала Малинина на Олимпиаде

Лакерник: Малинину на Олимпиаде не хватило психологической уверенности

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что у американского фигуриста Ильи Малинина еще многое впереди, а также заявил, что в турнире одиночников на Олимпийских играх в Италии ему не хватило психологической уверенности.
В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
Вчера, 13:57
"Причины таких прокатов произвольных программ у лидеров разные. На мой взгляд, у Кагиямы была проблема с четверным флипом. Он на него пошел - не вышло. И дальше пошли ошибки. Что касается Малинина, слишком много на него взвалили. И "бог прыжков", и четыре программы на Олимпиаде в очень короткий период времени. Люди не машины. Машины-то ломаются. И люди тоже могут. Натан Чен тоже первый раз приехал на Олимпиаду всех разорвать, а оказался где-то очень далеко. Так и Малинину сейчас, наверное, не хватило психологической уверенности. Надеюсь, что у этого спортсмена еще многое впереди", - сказал Лакерник.
Малинину 21 год. Ранее он в составе сборной США стал победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в финалах Гран-при.
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина
Вчера, 12:52
 
Фигурное катаниеСпортИлья МалининАлександр ЛакерникМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026
 
