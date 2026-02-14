Финские хоккеисты разгромили итальянцев со счетом 11:0 на Олимпийских играх

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Италии в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026.
Встреча группы B завершилась со счетом 11:0 (3:0, 3:0, 5:0). В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (7-я, 44-я минуты), Микаэль Гранлунд (10, 38), Каапо Какко (11, 28), Йоэль Кивиранта (25, 58), Миро Хейсканен (42), Арттури Лехконен (42), Йоэль Армиа (54). Вратарь финской команды Юусе Сарос отразил все 15 бросков по своим воротам и оформил шатаут. Финны нанесли 62 броска в створ ворот итальянцев.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
14 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
06:49 • Себастьян Ахо
09:31 • Микаэль Гранлунд
10:18 • Каапо Какко
24:04 • Джоэл Кивиранта
27:39 • Каапо Какко
37:36 • Микаэль Гранлунд
41:01 • Миро Хеисканен
41:34 • Арттури Лехконен
43:43 • Себастьян Ахо
53:26 • Хоэль Армиа
57:13 • Джоэл Кивиранта
По итогам трех туров финны, шведы и словаки набрали по 6 очков. Словаки за счет разницы шайб в очных матчах стали первыми и напрямую квалифицировались в четвертьфинал. Финны стали вторыми и сохраняют шансы попасть сразу в четвертьфинал как лучшая команда из занявших второе место. Шведы заняли третье место. Итальянцы, проиграв все три матча, замкнули таблицу квартета и вместе со шведами сыграют в стыковом раунде за выход в 1/4 финала.
В составе сборной Словакии выступают три игрока из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка и форвард череповецкой "Северстали" Адам Лишка.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
