Финские хоккеисты разгромили итальянцев со счетом 11:0 на Олимпийских играх

По итогам трех туров финны, шведы и словаки набрали по 6 очков. Словаки за счет разницы шайб в очных матчах стали первыми и напрямую квалифицировались в четвертьфинал. Финны стали вторыми и сохраняют шансы попасть сразу в четвертьфинал как лучшая команда из занявших второе место. Шведы заняли третье место. Итальянцы, проиграв все три матча, замкнули таблицу квартета и вместе со шведами сыграют в стыковом раунде за выход в 1/4 финала.