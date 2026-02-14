Рейтинг@Mail.ru
Финские хоккеисты разгромили итальянцев со счетом 11:0 на Олимпийских играх - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
21:14 14.02.2026 (обновлено: 21:24 14.02.2026)
Финские хоккеисты разгромили итальянцев со счетом 11:0 на Олимпийских играх
Финские хоккеисты разгромили итальянцев со счетом 11:0 на Олимпийских играх
Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Италии в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, себастьян ахо, микаэль гранлунд, каапо какко, локомотив (ярославль), спартак (москва), северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Локомотив (Ярославль), Спартак (Москва), Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Финские хоккеисты разгромили итальянцев со счетом 11:0 на Олимпийских играх

Финские хоккеисты обыграли итальянцев со счетом 11:0 на Олимпийских играх

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Италии в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026.
Встреча группы B завершилась со счетом 11:0 (3:0, 3:0, 5:0). В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (7-я, 44-я минуты), Микаэль Гранлунд (10, 38), Каапо Какко (11, 28), Йоэль Кивиранта (25, 58), Миро Хейсканен (42), Арттури Лехконен (42), Йоэль Армиа (54). Вратарь финской команды Юусе Сарос отразил все 15 бросков по своим воротам и оформил шатаут. Финны нанесли 62 броска в створ ворот итальянцев.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
14 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
Финляндия
11 : 0
Италия
06:49 • Себастьян Ахо
(Микко Рантанен, Арттури Лехконен)
09:31 • Микаэль Гранлунд
(Микко Рантанен, Миро Хеисканен)
10:18 • Каапо Какко
(Нико Миккола, Расмус Ристолайнен)
24:04 • Джоэл Кивиранта
(Нико Миккола, Расмус Ристолайнен)
27:39 • Каапо Какко
(Эли Луостаринен)
37:36 • Микаэль Гранлунд
(Каапо Какко, Эли Луостаринен)
41:01 • Миро Хеисканен
(Микко Рантанен)
41:34 • Арттури Лехконен
(Теуво Терявяйнен)
43:43 • Себастьян Ахо
(Арттури Лехконен, Хенри Йокихарью)
53:26 • Хоэль Армиа
(Эрик Хаула)
57:13 • Джоэл Кивиранта
(Хоэль Армиа, Эрик Хаула)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По итогам трех туров финны, шведы и словаки набрали по 6 очков. Словаки за счет разницы шайб в очных матчах стали первыми и напрямую квалифицировались в четвертьфинал. Финны стали вторыми и сохраняют шансы попасть сразу в четвертьфинал как лучшая команда из занявших второе место. Шведы заняли третье место. Итальянцы, проиграв все три матча, замкнули таблицу квартета и вместе со шведами сыграют в стыковом раунде за выход в 1/4 финала.
В составе сборной Словакии выступают три игрока из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка и форвард череповецкой "Северстали" Адам Лишка.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Игрок сборной Швеции Габриэль Ландескуг в матче группового этапа Кубка мира по хоккею между сборными командами Швеции и Европы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Шведы с трудом обыграли итальянцев на олимпийском хоккейном турнире
12 февраля, 01:38
 
