https://ria.ru/20260214/khokkey-2074322987.html
Сборная Канады по хоккею обеспечила себе первое место в группе на ОИ
Сборная Канады по хоккею обеспечила себе первое место в группе на ОИ - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Сборная Канады по хоккею обеспечила себе первое место в группе на ОИ
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:52:00+03:00
2026-02-14T01:52:00+03:00
2026-02-14T01:52:00+03:00
хоккей
спорт
швейцария
канада
италия
коннор макдэвид
сидни кросби
томас харли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074028749_0:0:2778:1562_1920x0_80_0_0_723f260d7c9b2ed5923654cb1b0b1183.jpg
https://ria.ru/20260213/khokkey-2074300661.html
швейцария
канада
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074028749_41:0:2729:2016_1920x0_80_0_0_134428a5e4785823c1212cf3762b1447.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, швейцария, канада, италия, коннор макдэвид, сидни кросби, томас харли, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Швейцария, Канада, Италия, Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Томас Харли, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Сборная Канады по хоккею обеспечила себе первое место в группе на ОИ
Сборная Канады по хоккею обыграла швейцарцев в матче группового этапа ОИ