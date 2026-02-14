Рейтинг@Mail.ru
Сборная Канады по хоккею обеспечила себе первое место в группе на ОИ
01:52 14.02.2026
Сборная Канады по хоккею обеспечила себе первое место в группе на ОИ
Сборная Канады по хоккею обеспечила себе первое место в группе на ОИ
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
© REUTERS / GEOFF BURKEХоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы А завершилась со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) в пользу канадцев, в составе которых отличились Коннор Макдэвид (6-я минута), Томас Харли (11), Маклин Селебрини (25), Сидни Кросби (48) и Натан Маккиннон (54). У сборной Швейцарии шайбу забросил Пиус Зутер (13).
Девятикратные олимпийские чемпионы канадцы обеспечили себе первое место в группе А, набрав 6 очков за две встречи, и в следующем матче сыграют 15 февраля с командой Франции (0 очков), сборная Швейцарии имеет в своем активе 3 очка и в тот же день встретится с чехами (3).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Хоккеисты сборной Чехии обыграли французов на Олимпиаде в Милане
Хоккей
 
