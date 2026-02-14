Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Казахстанский союз фигурного катания на коньках рассматривал возможность приглашения в национальную сборную представителей мужского одиночного катания из России в начале текущего олимпийского цикла, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.