Рейтинг@Mail.ru
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:18 14.02.2026 (обновлено: 18:44 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/kazakhstan-2074415025.html
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России
Казахстанский союз фигурного катания на коньках рассматривал возможность приглашения в национальную сборную представителей мужского одиночного катания из России РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T18:18:00+03:00
2026-02-14T18:44:00+03:00
фигурное катание
спорт
казахстан
россия
михаил шайдоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80383/65/803836508_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d8e18a555590d1fe7fb6eb348a12d4a5.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074377682.html
казахстан
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80383/65/803836508_129:0:2792:1997_1920x0_80_0_0_0f8743e1f709cab2eec41d19767c75e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казахстан, россия, михаил шайдоров
Фигурное катание, Спорт, Казахстан, Россия, Михаил Шайдоров
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России

РИА Новости: Казахстан рассматривал возможность приглашения фигуристов из России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Казахстанский союз фигурного катания на коньках рассматривал возможность приглашения в национальную сборную представителей мужского одиночного катания из России в начале текущего олимпийского цикла, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что в 2022 году некоторые российские фигуристы планировали сменить гражданство на казахстанское. Однако главный фигурист страны Михаил Шайдоров сумел опередить их на заочном просмотровом старте, после чего местная федерация отказалась от натурализации россиян.
В ночь с пятницы на субботу по московскому времени Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпиады в Милане. Он стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом в зимних видах.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
Вчера, 13:57
 
Фигурное катаниеСпортКазахстанРоссияМихаил Шайдоров
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала