https://ria.ru/20260214/kazakhstan-2074415025.html
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России
Казахстанский союз фигурного катания на коньках рассматривал возможность приглашения в национальную сборную представителей мужского одиночного катания из России РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T18:18:00+03:00
2026-02-14T18:18:00+03:00
2026-02-14T18:44:00+03:00
фигурное катание
спорт
казахстан
россия
михаил шайдоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80383/65/803836508_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d8e18a555590d1fe7fb6eb348a12d4a5.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074377682.html
казахстан
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80383/65/803836508_129:0:2792:1997_1920x0_80_0_0_0f8743e1f709cab2eec41d19767c75e0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казахстан, россия, михаил шайдоров
Фигурное катание, Спорт, Казахстан, Россия, Михаил Шайдоров
Источник: Казахстан изучал возможность приглашения фигуристов из России
РИА Новости: Казахстан рассматривал возможность приглашения фигуристов из России