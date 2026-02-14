https://ria.ru/20260214/gumennik-2074419344.html
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, сообщает Okko. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
