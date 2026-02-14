Рейтинг@Mail.ru
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:02 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074419344.html
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, сообщает Okko. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T19:02:00+03:00
2026-02-14T19:02:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074313669_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_13434c19a7e620d923a1505bab13b4e9.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074410430.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074313669_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_ea18b8ba64b65bb2379dc522118b9d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде

Фигурист Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, сообщает Okko.
Показательные выступления пройдут 21 февраля.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Убрал злого украинца одним жестом: Гуменник красиво шокировал публику
Вчера, 18:35
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала