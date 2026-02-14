Рейтинг@Mail.ru
Лакерник: Гуменник показал, что он боец, идущий до конца
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14.02.2026
Лакерник: Гуменник показал, что он боец, идущий до конца
2026-02-14T16:19:00+03:00
2026-02-14T19:01:00+03:00
фигурное катание
спорт
александр лакерник
михаил шайдоров
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
Лакерник: Гуменник показал, что он боец, идущий до конца

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский фигурист Петр Гуменник своим выступлением на Олимпийских играх в Италии показал, что он боец, который идет до конца, сказал РИА Новости почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"В целом Петя выступил хорошо на своей первой Олимпиаде. Можно, конечно, находить какие-то проблемы. В короткой программе, например. Но в целом выступил достойно, показал, что он боец, который идет до конца", - сказал Лакерник.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Судьи не были готовы к встрече с Гуменником, заявила Чайковская
