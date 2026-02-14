Рейтинг@Mail.ru
"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде
Фигурное катание
 
11:46 14.02.2026 (обновлено: 11:56 14.02.2026)
"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде
"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде
"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник героически выстоял на Олимпиаде в Милане, катался как боженька, заявил РИА Новости хореограф группы заслуженного тренера...
2026
Железняков: фигурист Гуменник катался на Олимпиаде как боженька

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский фигурист Петр Гуменник героически выстоял на Олимпиаде в Милане, катался как боженька, заявил РИА Новости хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Развязка, мягко говоря, неожиданная. Кто бы мог подумать, что тройка лидеров так сольет свои программы. Кто-то с нервами не справился, кто-то слишком самонадеянно подошел к программе. Ну а Петр, конечно, героически выстоял. Это был впечатляющий прокат: очень чувственно, музыкально, хореографично, катал как боженька, по-другому не скажешь. Петя - наш герой!" - сказал Железняков.
Собеседник агентства также отметил несправедливость оценивания судьями российского фигуриста на турнире.
"Про оценки лучше промолчать. Но я скажу, что полностью согласен с мнением Даниила Глейхенгауза. Как при таких сливных прокатах можно получить больше баллов, чем Петр при своем? Почему одни сплошные недокруты не видят у половины спортсменов, а у нашего порезали за технику все, что им стало угодным? Я очень недоволен таким судейством. Между прочим, не только в России об этом говорят, но и болельщики "фигурки" по всему миру просто в ярости. Так нельзя. Это дискредитирует наш великолепный вид спорта", - добавил он.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
