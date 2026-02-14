"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде

"Развязка, мягко говоря, неожиданная. Кто бы мог подумать, что тройка лидеров так сольет свои программы. Кто-то с нервами не справился, кто-то слишком самонадеянно подошел к программе. Ну а Петр, конечно, героически выстоял. Это был впечатляющий прокат: очень чувственно, музыкально, хореографично, катал как боженька, по-другому не скажешь. Петя - наш герой!" - сказал Железняков.