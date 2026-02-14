https://ria.ru/20260214/gonka-2074422000.html
Терентьев и Сорина выиграли забег на 10 км на Гонке Легкова
Лыжники Александр Терентьев и Татьяна Сорина стали победителями забега на 10 км на Гонке Легкова в Москве. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
