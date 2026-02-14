Рейтинг@Mail.ru
Терентьев и Сорина выиграли забег на 10 км на Гонке Легкова
19:29 14.02.2026
Терентьев и Сорина выиграли забег на 10 км на Гонке Легкова
Терентьев и Сорина выиграли забег на 10 км на Гонке Легкова
Лыжники Александр Терентьев и Татьяна Сорина стали победителями забега на 10 км на Гонке Легкова в Москве.
2026
Терентьев и Сорина выиграли забег на 10 км на Гонке Легкова

Терентьев и Сорина выиграли забег на 10 км на Гонке Легкова в Москве

Александр Терентьев. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лыжники Александр Терентьев и Татьяна Сорина стали победителями забега на 10 км на Гонке Легкова в Москве.
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Терентьев преодолел дистанцию за 17 минут 56,307 секунды. Вторым финишировал Сергей Волков (17.56,483), третьим - Александр Бакуров (17.57,038).
Олимпийская чемпионка 2022 года Сорина показала результат 18 минут 47,077 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (19.47,170), тройку замкнула Екатерина Никитина (19.47,303).
Гонка Легкова проходит с 13 по 15 февраля в Лужниках.
Чудо свершится через неделю? Российский лыжник опять не взял медаль Игр
13 февраля, 17:40
