Рейтинг@Mail.ru
"Аталанта" обыграла "Лацио" и продлила серию без поражений в Серии А - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:04 14.02.2026 (обновлено: 22:09 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/futbol-2074438484.html
"Аталанта" обыграла "Лацио" и продлила серию без поражений в Серии А
"Аталанта" обыграла "Лацио" и продлила серию без поражений в Серии А - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Аталанта" обыграла "Лацио" и продлила серию без поражений в Серии А
"Аталанта" на выезде обыграла римский "Лацио" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T22:04:00+03:00
2026-02-14T22:09:00+03:00
футбол
спорт
рим
эдерсон
аталанта
лацио
кальяри
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081395_0:63:1600:963_1920x0_80_0_0_3217f5de458f00f8813ef1d63ac2b7f6.jpg
https://ria.ru/20260214/futbol-2074425037.html
рим
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081395_27:0:1450:1067_1920x0_80_0_0_87c75c953a0898511fcfb8f35be04b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, рим, эдерсон, аталанта, лацио, кальяри, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Рим, Эдерсон, Аталанта, Лацио, Кальяри, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Аталанта" обыграла "Лацио" и продлила серию без поражений в Серии А

"Аталанта" обыграла "Лацио" и продлила серию без поражений в Серии А до 8 матчей

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема ФК "Аталанта" (Италия)
Эмблема ФК Аталанта (Италия) - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Эмблема ФК "Аталанта" (Италия). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Аталанта" на выезде обыграла римский "Лацио" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Эдерсон (41-я минута, пенальти) и Никола Залевский (60).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
14 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Лацио
0 : 2
Аталанта
41‎’‎ • Эдерсон (П)
60‎’‎ • Никола Залевский
(Лоренцо Бернаскони)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Аталанта" продлила серию без поражений в Серии А до восьми матчей и с 42 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии A. "Лацио" идет на восьмой строчке с 33 очками.
В следующем матче чемпионата "Лацио" 21 февраля на выезде сыграет против "Кальяри", "Аталанта" днем позднее примет "Наполи".
В другом матче дня "Фиорентина" в большинстве на выезде обыграла "Комо" - 2:1.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Бавария" разгромила "Вердер" в матче Бундеслиги, Кейн забил 500-й гол
Вчера, 19:48
 
ФутболСпортРимЭдерсонАталантаЛациоКальяриСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала