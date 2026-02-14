https://ria.ru/20260214/futbol-2074438484.html
"Аталанта" обыграла "Лацио" и продлила серию без поражений в Серии А
"Аталанта" на выезде обыграла римский "Лацио" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T22:04:00+03:00
2026-02-14T22:04:00+03:00
2026-02-14T22:09:00+03:00
футбол
спорт
рим
эдерсон
аталанта
лацио
кальяри
серия а (чемпионат италии по футболу)
рим
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
спорт, рим, эдерсон, аталанта, лацио, кальяри, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Рим, Эдерсон, Аталанта, Лацио, Кальяри, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Аталанта" обыграла "Лацио" и продлила серию без поражений в Серии А до 8 матчей