"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Монако" на своем поле обыграл "Нант" в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Симон Адингра (25-я и 28-я минуты) и Денис Закария (30). В составе "Нанта" голом отметился Фабьен Сантонз (45+1).
13 февраля 2026 • начало в 23:05
Завершен
25’ • Саймон Адингра
28’ • Саймон Адингра
30’ • Денис Закария
45’ • Фабьен Сантонз
(Дейвер Мачадо)
Российский футболист "Монако" Александр Головин записал на свой счет две результативные передачи. На 65-й минуте россиянин в агрессивной манере обратился к судье из-за того, что тот не заметил игру рукой со стороны соперника. Арбитр наказал Головина за неспортивное поведение. После этого россиянин саркастично поаплодировал судье и был наказан второй желтой карточкой.
"Монако" располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 31 очко. "Нант" проиграл пятый матч кряду в лиге и идет на 17-м месте с 14 очками.