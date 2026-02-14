Рейтинг@Mail.ru
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:41 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/futbol-2074321358.html
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился
"Монако" на своем поле обыграл "Нант" в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:41:00+03:00
2026-02-14T01:41:00+03:00
футбол
спорт
монако
александр головин
денис закария
фабьен сантонз
монако
нант
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071260943_0:232:1080:840_1920x0_80_0_0_5f7c75dfec5f89c81be6143f9c7cd6e2.jpg
https://ria.ru/20260213/safonov-2074309920.html
монако
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071260943_0:131:1080:941_1920x0_80_0_0_399b5b3a984408c17ed127b550854868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, монако, александр головин, денис закария, фабьен сантонз, монако, нант, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Монако, Александр Головин, Денис Закария, Фабьен Сантонз, Монако, Нант, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился

"Монако" обыграл "Нант" в матче 22-го тура Лиги 1

© Фотография из соцсетейАлександр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Головин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Монако" на своем поле обыграл "Нант" в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Симон Адингра (25-я и 28-я минуты) и Денис Закария (30). В составе "Нанта" голом отметился Фабьен Сантонз (45+1).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 февраля 2026 • начало в 23:05
Завершен
Монако
3 : 1
Нант
25‎’‎ • Саймон Адингра
28‎’‎ • Саймон Адингра
(Александр Головин)
30‎’‎ • Денис Закария
(Александр Головин)
45‎’‎ • Фабьен Сантонз
(Дейвер Мачадо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский футболист "Монако" Александр Головин записал на свой счет две результативные передачи. На 65-й минуте россиянин в агрессивной манере обратился к судье из-за того, что тот не заметил игру рукой со стороны соперника. Арбитр наказал Головина за неспортивное поведение. После этого россиянин саркастично поаплодировал судье и был наказан второй желтой карточкой.
"Монако" располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 31 очко. "Нант" проиграл пятый матч кряду в лиге и идет на 17-м месте с 14 очками.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"ПСЖ" прервал серию побед в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча
Вчера, 22:56
 
ФутболСпортМонакоАлександр ГоловинДенис ЗакарияФабьен СантонзМонакоНантЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала