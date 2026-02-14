Рейтинг@Mail.ru
Судьи не были готовы к встрече с Гуменником, заявила Чайковская
Фигурное катание
 
15:50 14.02.2026
Судьи не были готовы к встрече с Гуменником, заявила Чайковская
Судьи не были готовы к встрече с Гуменником, заявила Чайковская - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Судьи не были готовы к встрече с Гуменником, заявила Чайковская
Судьи на Олимпийских играх были удивлены и не готовы к возможностям россиянина Петра Гуменника, сказала РИА Новости главный тренер сборной России по фигурному... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
спорт
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074363077.html
Новости
ru-RU
спорт, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Судьи не были готовы к встрече с Гуменником, заявила Чайковская

Чайковская: судьи были удивлены и не готовы к встрече с Гуменником

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Судьи на Олимпийских играх были удивлены и не готовы к возможностям россиянина Петра Гуменника, сказала РИА Новости главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
«
"Блестяще оцениваю первую Олимпиаду Петра! Аристократ катался с потрясающей программой, с лицом, безошибочно, необыкновенно. Он выделялся. Судьи были удивлены и не готовы к встрече с ним, потому что не видели его четыре года и не знали, что существует такой уникальный спортсмен", - сказала Чайковская.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 11:46
 
Фигурное катаниеСпортМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
