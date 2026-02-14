Судьи не были готовы к встрече с Гуменником, заявила Чайковская

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Судьи на Олимпийских играх были удивлены и не готовы к возможностям россиянина Петра Гуменника, сказала РИА Новости главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
«
"Блестяще оцениваю первую Олимпиаду Петра! Аристократ катался с потрясающей программой, с лицом, безошибочно, необыкновенно. Он выделялся. Судьи были удивлены и не готовы к встрече с ним, потому что не видели его четыре года и не знали, что существует такой уникальный спортсмен", - сказала Чайковская.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.