"СКА-Нефтяник" разгромил "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" нанес поражение "Сибсельмашу" из Новосибирска в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в субботу в Хабаровске и завершилась со счетом 15:3 в пользу хозяев. В составе победителей шесть мячей забросил Владимир Каланчин (21, 32, 40, 80, 81 и 88-я минуты), автором хет-трика стал Юрий Шардаков (4, 35 и 70), по дублю оформили Туомас Мяатта (6 и 12) и Тимур Стариков (10 и 42), по мячу на свой счет записали Алан Джусоев (17) и Семен Чупин (52). У "Сибсельмаша" отличились Павел Рязанцев (23), Матвей Рибка (47) и Илья Молодых (59).
"СКА-Нефтяник", набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице с 20 победами в 20 матчах. "Сибсельмаш" (12 очков) располагается на 10-й строчке.
В своем предпоследнем матче в рамках первого этапа чемпионата России "СКА-Нефтяник" в гостях сыграет с абаканским клубом "Саяны" 18 февраля. "Сибсельмаш" завершит регулярный чемпионат домашним матчем с "Кузбассом" из Кемерова 21 февраля.
