Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии
Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии
"Ньюкасл" одержал победу над бирмингемской "Астон Виллой" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T22:54:00+03:00
2026-02-14T22:54:00+03:00
2026-02-14T23:02:00+03:00
футбол
спорт
сандро тонали
ник вольтемаде
тэмми абрахам
кристал пэлас
кубок англии
астон вилла
спорт, сандро тонали, ник вольтемаде, тэмми абрахам, кристал пэлас, кубок англии, астон вилла, кубок английской лиги
Футбол, Спорт, Сандро Тонали, Ник Вольтемаде, Тэмми Абрахам, Кристал Пэлас, Кубок Англии, Астон Вилла, Кубок английской лиги
Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии
"Ньюкасл" победил "Астон Виллу" в матче 1/16 финала Кубка Англии