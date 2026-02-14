Рейтинг@Mail.ru
Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии
Футбол
 
22:54 14.02.2026 (обновлено: 23:02 14.02.2026)
Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии
Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии
"Ньюкасл" одержал победу над бирмингемской "Астон Виллой" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/futbol-2074425037.html
Дубль Тонали принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой" в Кубке Англии

"Ньюкасл" победил "Астон Виллу" в матче 1/16 финала Кубка Англии

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Ньюкасл" одержал победу над бирмингемской "Астон Виллой" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Бирмингеме завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе "Ньюкасла" дубль оформил Сандро Тонали (63-я, 76-я минута), также мяч забил Ник Вольтемаде (88). У "Астон Виллы" отличился Тэмми Абрахам (14), отметившийся голом впервые после возвращения в клуб в январе.
На первой компенсированной к первому тайму минуте вратарь "Астон Виллы" Марко Бизот при попытке перехватить мяч выбежал к середине поля и в подкате сбил полузащитника "Ньюкасла" Джейкоба Мерфи, за что получил прямую красную карточку.
Следующий соперник "Ньюкасла" станет известен в результате жеребьевки. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Кристал Пэлас".
"Бавария" разгромила "Вердер" в матче Бундеслиги, Кейн забил 500-й гол
Футбол
 
