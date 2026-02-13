Рейтинг@Mail.ru
Луганский клуб "Заря" будет играть во Второй лиге
Футбол
 
18:53 13.02.2026
Луганский клуб "Заря" будет играть во Второй лиге
Луганская "Заря" прошла аттестацию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и сыграет во Второй лиге в сезоне-2026/27, сообщается в Telegram-канале клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
футбол
спорт
республика крым
луганск
заря (луганск)
шахтер
республика крым
луганск
спорт, республика крым, луганск, заря (луганск), шахтер
© пресс-служба клуба "Славия" ПрагаИгровой момент в матче "Славия" Прага - "Заря" Луганск
Игровой момент в матче Славия Прага - Заря Луганск - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© пресс-служба клуба "Славия" Прага
Игровой момент в матче "Славия" Прага - "Заря" Луганск. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Луганская "Заря" прошла аттестацию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и сыграет во Второй лиге в сезоне-2026/27, сообщается в Telegram-канале клуба.
Решение было принято по итогам заседания комиссии лиги в пятницу. В новом сезоне команда выступит в дивизионе "Б" (зона "Юг").
"За два года руководством клуба проделана колоссальная работа. Выход во Вторую лигу - результат упорного труда всей команды как на футбольном поле, так и за его пределами", - говорится в сообщении клуба.
В среду аттестацию прошел донецкий "Шахтер", клуб также выступит в первенстве Второй лиги в следующем сезоне.
"Заря" в 2025 году стала победительницей Кубка Содружества. В турнире участвовали 12 команд из четырех новых регионов и Крыма. "Заря" из Ворошиловграда (прежнее название Луганска) в 1972 году стала чемпионом Советского Союза.
Футболистки сборной России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Футболистки сборной России до 16 лет сыграют на турнире УЕФА
Вчера, 11:37
 
Футбол
 
Версия 2023.1 Beta
