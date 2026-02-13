https://ria.ru/20260213/zarya-2074272129.html
Луганский клуб "Заря" будет играть во Второй лиге
Луганская "Заря" прошла аттестацию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и сыграет во Второй лиге в сезоне-2026/27, сообщается в Telegram-канале клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
