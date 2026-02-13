Луганский клуб "Заря" будет играть во Второй лиге

Решение было принято по итогам заседания комиссии лиги в пятницу. В новом сезоне команда выступит в дивизионе "Б" (зона "Юг").

"За два года руководством клуба проделана колоссальная работа. Выход во Вторую лигу - результат упорного труда всей команды как на футбольном поле, так и за его пределами", - говорится в сообщении клуба.