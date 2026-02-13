Рейтинг@Mail.ru
13.02.2026
Футбол
 
13:37 13.02.2026
Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо"
Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо"
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
россия
Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия
Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Он будет представлять "Торпедо" до июня 2026 года.
В первой половине сезона Уткин был арендован калининградской "Балтикой" и сыграл за клуб в двух матчах, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2024/25 его арендовал "Ахмат", за 21 встречу в составе грозненцев полузащитник забил один мяч.
Уткину 26 лет. Ранее полузащитник выступал за "Краснодар", воспитанником которого он является. На счету Уткина два матча и один забитый мяч за сборную России.
"Торпедо" с 21 очком занимает 15-е место в таблице Первой лиги.
