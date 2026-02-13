https://ria.ru/20260213/utkin-2074158524.html
Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо"
Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо"
Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо"
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
футбол
спорт
россия
даниил уткин
торпедо (москва)
ростов
балтика
первая лига
россия
футбол, россия, даниил уткин, торпедо (москва), ростов, балтика, первая лига
Футбол, Спорт, Россия, Даниил Уткин, Торпедо (Москва), Ростов, Балтика, Первая лига
Уткин на правах аренды присоединился к "Торпедо"
Полузащитник "Ростова" Уткин перешел на правах аренды в "Торпедо" из Первой лиги