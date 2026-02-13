https://ria.ru/20260213/sobolenko-2074274145.html
Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае
Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае
Белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек не выступят на теннисном турнире категории WTA 1000 в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Соболенко и Швёнтек не выступят на теннисном турнире категории WTA 1000 в Дубае