Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае
Теннис
 
19:03 13.02.2026
Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае
Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае
Белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек не выступят на теннисном турнире категории WTA 1000 в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
теннис
спорт
арина соболенко
ига швентек
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, арина соболенко, ига швентек, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Ига Швентек, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае

Соболенко и Швёнтек не выступят на теннисном турнире категории WTA 1000 в Дубае

Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек не выступят на теннисном турнире категории WTA 1000 в Дубае.
Первая ракетка мира Соболенко снялась со второго турнира категории WTA 1000 подряд, ранее белоруска пропустила соревнование в Дохе.
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Калинская уступила в четвертьфинале турнира в Дохе
Вчера, 00:14
"Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с турнира в Дубае. У меня особая связь с этим турниром, болельщиками и городом. К сожалению, я чувствую себя не на 100 процентов. Но я надеюсь вернуться в следующем году и желаю турниру отличных матчей", - приводятся слова Соболенко на сайте турнира.
«
"С сожалением сообщаю, что в этом году я не смогу сыграть в Дубае из-за изменения расписания. Надеюсь, я вернусь в следующем году, чтобы снова насладиться этим замечательным турниром. Увидимся в Индиан-Уэллсе", - сказала Швёнтек.
Теннисный турнир в Дубае пройдет с 15 по 21 февраля. Действующей победительницей является первая ракетка России Мирра Андреева.
Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Матч Бублика был прерван из-за упавшего болельщика
Вчера, 00:35
 
ТеннисСпортАрина СоболенкоИга ШвентекМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
