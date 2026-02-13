"Юту" и "Индиану" оштрафовали за умышленное неиспользование лучших игроков

Практика намеренного проигрывания матчей без своих лучших игроков (танкинг) обусловлена целью занять как можно более низкое место в турнирной таблице и таким образом получить лучшие драфт-пики. "Пэйсерс" и "Джаз" в нынешнем сезоне входят в число шести худших команд лиги.

"Юта" оштрафована на 500 тысяч долларов за свои действия в играх против "Орландо" (7 февраля) и "Майами" (9 февраля), "Индиана" нарушила политику участия игроков в матче против "Юты" (3 февраля) и оштрафована на 100 тысяч. Лига заявила, что команды в этих матчах не выпускали на паркет своих сильнейших здоровых игроков.