Рейтинг@Mail.ru
"Юту" и "Индиану" оштрафовали за умышленное неиспользование лучших игроков - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:41 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/shtraf-2074089620.html
"Юту" и "Индиану" оштрафовали за умышленное неиспользование лучших игроков
"Юту" и "Индиану" оштрафовали за умышленное неиспользование лучших игроков - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"Юту" и "Индиану" оштрафовали за умышленное неиспользование лучших игроков
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала клубы "Юта Джаз" и "Индиана Пэйсерс" за умышленное неиспользование в матчах своих лучших игроков,... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T09:41:00+03:00
2026-02-13T09:41:00+03:00
баскетбол
спорт
адам сильвер
юта джаз
индиана пэйсерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
https://ria.ru/20260213/lebron-2074080502.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, адам сильвер, юта джаз, индиана пэйсерс, нба
Баскетбол, Спорт, Адам Сильвер, Юта Джаз, Индиана Пэйсерс, НБА
"Юту" и "Индиану" оштрафовали за умышленное неиспользование лучших игроков

НБА оштрафовала "Юту" и "Индиану" за умышленное неиспользование лучших игроков

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала клубы "Юта Джаз" и "Индиана Пэйсерс" за умышленное неиспользование в матчах своих лучших игроков, сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети Х.
Практика намеренного проигрывания матчей без своих лучших игроков (танкинг) обусловлена целью занять как можно более низкое место в турнирной таблице и таким образом получить лучшие драфт-пики. "Пэйсерс" и "Джаз" в нынешнем сезоне входят в число шести худших команд лиги.
"Юта" оштрафована на 500 тысяч долларов за свои действия в играх против "Орландо" (7 февраля) и "Майами" (9 февраля), "Индиана" нарушила политику участия игроков в матче против "Юты" (3 февраля) и оштрафована на 100 тысяч. Лига заявила, что команды в этих матчах не выпускали на паркет своих сильнейших здоровых игроков.
"Подобное поведение, при котором приоритет отдается позиции на драфте, а не победе, подрывает основы конкуренции в НБА, и мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, которые ставят под угрозу честность наших игр. Мы работаем над принятием дальнейших мер по искоренению такого рода поведения", - заявил комиссар НБА Адам Сильвер.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл
Вчера, 08:58
 
БаскетболСпортАдам СильверЮта ДжазИндиана ПэйсерсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала