"Юту" и "Индиану" оштрафовали за умышленное неиспользование лучших игроков

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала клубы "Юта Джаз" и "Индиана Пэйсерс" за умышленное неиспользование в матчах своих лучших игроков, сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети Х.
Практика намеренного проигрывания матчей без своих лучших игроков (танкинг) обусловлена целью занять как можно более низкое место в турнирной таблице и таким образом получить лучшие драфт-пики. "Пэйсерс" и "Джаз" в нынешнем сезоне входят в число шести худших команд лиги.
"Юта" оштрафована на 500 тысяч долларов за свои действия в играх против "Орландо" (7 февраля) и "Майами" (9 февраля), "Индиана" нарушила политику участия игроков в матче против "Юты" (3 февраля) и оштрафована на 100 тысяч. Лига заявила, что команды в этих матчах не выпускали на паркет своих сильнейших здоровых игроков.
"Подобное поведение, при котором приоритет отдается позиции на драфте, а не победе, подрывает основы конкуренции в НБА, и мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, которые ставят под угрозу честность наших игр. Мы работаем над принятием дальнейших мер по искоренению такого рода поведения", - заявил комиссар НБА Адам Сильвер.