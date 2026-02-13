Рейтинг@Mail.ru
Футболистки сборной России до 16 лет сыграют на турнире УЕФА
11:37 13.02.2026
Футболистки сборной России до 16 лет сыграют на турнире УЕФА
Футболистки сборной России до 16 лет сыграют на турнире УЕФА
Женская сборная России, составленная из игроков не старше 16 лет, примет участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со своими... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Футболистки сборной России до 16 лет сыграют на турнире УЕФА

© Фото : РФСФутболистки сборной России
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Женская сборная России, составленная из игроков не старше 16 лет, примет участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со своими флагом и гимном, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Турнир пройдет в Сочи с 14 по 19 марта. Соперницами сборной России станут сверстницы из сборных Ирана, Эфиопии и Бангладеш.
В 2025 году россиянки выиграли все три матча на турнире развития УЕФА, обыграв команды Китая (5:0), Белоруссии (6:2) и Узбекистана (5:0).
С 2023 года юношеские сборные России разных возрастов принимают участие в турнирах развития УЕФА, в том числе на территории России. Частично проведение турниров финансируется европейской организацией.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Футболистки сборной России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Российские футболистки узнали трех следующих соперников
11 февраля, 18:18
 
