Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" и прервал серию из пяти побед в КХЛ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:49 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/salavat-2074279860.html
"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" и прервал серию из пяти побед в КХЛ
"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" и прервал серию из пяти побед в КХЛ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" и прервал серию из пяти побед в КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" на своем льду победил по буллитам магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T19:49:00+03:00
2026-02-13T19:49:00+03:00
хоккей
спорт
макар хабаров
металлург (магнитогорск)
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074279458_0:0:2491:1401_1920x0_80_0_0_9864d0517e09be2c5077983b8c1e89ab.jpg
https://ria.ru/20260213/khokkey-2074162053.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074279458_218:0:2431:1660_1920x0_80_0_0_21d75e373ccd884193988cc7dffb8d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, макар хабаров, металлург (магнитогорск), салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Макар Хабаров, Металлург (Магнитогорск), Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" и прервал серию из пяти побед в КХЛ

"Металлург" уступил по буллитам "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШелдон Ремпал
Шелдон Ремпал - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" на своем льду победил по буллитам магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0). В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Шелдон Ремпал (13-я минута) и Девин Броссо (44, 46). У "Металлурга" отличились Макар Хабаров (29), Руслан Исхаков (36) и Роман Канцеров (59). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Ремпал.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
Салават Юлаев
4 : 31:0
Металлург Мг
12:21 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
03:47 • Девин Броссо
(Евгений Кузнецов, Alexander Zharovsky)
05:30 • Девин Броссо
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
08:42 • Макар Хабаров
(Andrei Kozlov)
15:19 • Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Илья Набоков)
18:54 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Валерий Орехов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Металлург", который ранее обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ, прервал серию из пяти побед и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. "Салават Юлаев" (60) выиграл шестой матч кряду и располагается на пятой позиции на Востоке.
В следующем матче "Металлург" 15 февраля на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста", "Салават Юлаев" днем позднее в гостях встретится с петербургским СКА.
В другом матче московское "Динамо" на выезде обыграло екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Александр Филиппов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Саша не позволял себе фразу "Я устал". Умер крестный и тренер Овечкина
Вчера, 16:15
 
ХоккейСпортМакар ХабаровМеталлург (Магнитогорск)Салават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала