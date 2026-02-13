"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" и прервал серию из пяти побед в КХЛ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" на своем льду победил по буллитам магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0). В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Шелдон Ремпал (13-я минута) и Девин Броссо (44, 46). У "Металлурга" отличились Макар Хабаров (29), Руслан Исхаков (36) и Роман Канцеров (59). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Ремпал.
13 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
12:21 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
03:47 • Девин Броссо
(Евгений Кузнецов, Alexander Zharovsky)
05:30 • Девин Броссо
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
08:42 • Макар Хабаров
(Andrei Kozlov)
15:19 • Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Илья Набоков)
18:54 • Роман Канцеров
"Металлург", который ранее обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ, прервал серию из пяти побед и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. "Салават Юлаев" (60) выиграл шестой матч кряду и располагается на пятой позиции на Востоке.
В следующем матче "Металлург" 15 февраля на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста", "Салават Юлаев" днем позднее в гостях встретится с петербургским СКА.
В другом матче московское "Динамо" на выезде обыграло екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).