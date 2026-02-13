https://ria.ru/20260213/orenburg-2074169704.html
"Оренбург" обыграл армянский клуб в товарищеском матче
Футбольный клуб "Оренбург" одержал победу над армянским "Алашкертом" в товарищеском матче на сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
