"Оренбург" обыграл армянский клуб в товарищеском матче
14:09 13.02.2026
"Оренбург" обыграл армянский клуб в товарищеском матче
"Оренбург" обыграл армянский клуб в товарищеском матче
Футбольный клуб "Оренбург" одержал победу над армянским "Алашкертом" в товарищеском матче на сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
спорт, турция, армения, евгений болотов, оренбург, алашкерт, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Армения, Евгений Болотов, Оренбург, Алашкерт, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Оренбург" обыграл армянский клуб в товарищеском матче

"Оренбург" обыграл армянский "Алашкерт" в товарищеском матче

© Фото : соцсети ФК "Оренбург"Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : соцсети ФК "Оренбург"
Футболисты "Оренбурга". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" одержал победу над армянским "Алашкертом" в товарищеском матче на сборах в Турции.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба, в составе которого отличились Омар Минатулаев и Евгений Болотов.
"Оренбург" ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Ереванская команда идет на четвертой строчке в чемпионате Армении.
Матеус Рейс - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА
12 февраля, 19:54
 
ФутболСпортТурцияАрменияЕвгений БолотовОренбургАлашкертРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
