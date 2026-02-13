Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде стали любители хоккея

РИМ, 13 фев – РИА Новости. Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Милане стали любители хоккея, наводняющие центр город перед встречами своих сборных, передает корреспондент РИА Новости.
Наиболее многочисленными выглядят туристы из европейских стран – Словакии, Чехии, Швеции и Финляндии, которых выделяют хоккейные свитеры с фамилиями известных спортсменов. Отдельные болельщики выходят на прогулки по Милану в элементах хоккейной экипировки: корреспонденту встретились группа шведов в шлемах, в то числе вратарском. В разговоре они выразили сожаление, что на Олимпиаде их команда не сможет помериться силами со сборной России, отстраненной от соревнований.
Местом притяжения словацких болельщиков стал национальный дом страны, где они могут вместе посмотреть матчи своей команды, которая уже победила в обеих проведенных встречах. Что касается болельщиков из Канады и США, то, как сообщили РИА Новости в одном из отелей, их приезда в большем количестве можно ожидать к играм плей-офф.