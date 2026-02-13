Рейтинг@Mail.ru
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде стали любители хоккея
18:42 13.02.2026
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде стали любители хоккея
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде стали любители хоккея
спорт, словакия, чехия, швеция, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Словакия, Чехия, Швеция, Зимние Олимпийские игры 2026
Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде стали любители хоккея

Болельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026
Болельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
РИМ, 13 фев – РИА Новости. Самыми заметными болельщиками на Олимпиаде в Милане стали любители хоккея, наводняющие центр город перед встречами своих сборных, передает корреспондент РИА Новости.
Наиболее многочисленными выглядят туристы из европейских стран – Словакии, Чехии, Швеции и Финляндии, которых выделяют хоккейные свитеры с фамилиями известных спортсменов. Отдельные болельщики выходят на прогулки по Милану в элементах хоккейной экипировки: корреспонденту встретились группа шведов в шлемах, в то числе вратарском. В разговоре они выразили сожаление, что на Олимпиаде их команда не сможет помериться силами со сборной России, отстраненной от соревнований.
Местом притяжения словацких болельщиков стал национальный дом страны, где они могут вместе посмотреть матчи своей команды, которая уже победила в обеих проведенных встречах. Что касается болельщиков из Канады и США, то, как сообщили РИА Новости в одном из отелей, их приезда в большем количестве можно ожидать к играм плей-офф.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Стал известен главный сувенир зимней Олимпиады в Милане
Спорт Словакия Чехия Швеция Зимние Олимпийские игры 2026
 
