Коростелев и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026 в пятницу
Коростелев и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026 в пятницу - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Коростелев и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026 в пятницу
Российский лыжник Савелий Коростелев и фигурист Петр Гуменник выступят в пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Коростелев и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026 в пятницу
Лыжник Коростелев и фигурист Гуменник выступят на Олимпиаде в пятницу