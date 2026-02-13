Рейтинг@Mail.ru
Коростелев и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026 в пятницу
00:12 13.02.2026 (обновлено: 00:50 13.02.2026)
Коростелев и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026 в пятницу
Коростелев и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026 в пятницу
Российский лыжник Савелий Коростелев и фигурист Петр Гуменник выступят в пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T00:12:00+03:00
2026-02-13T00:50:00+03:00
Коростелев и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026 в пятницу

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев и фигурист Петр Гуменник выступят в пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
  • Коростелев пробежит гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем, которая начнется в 13:45 мск. Россиянин стартует под 70-м номером в 14:20. Это предпоследний, третий старт для лыжника. Ранее 8 февраля Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, а 10 февраля не квалифицировался в 1/4 финала спринта.
  • Соревнования фигуристов начнутся в 21:00 мск. Гуменник выступит с произвольной программой под 13-м стартовым номером и выйдет на лед в 23:13 мск. По итогам короткой программы фигурист с 86,72 баллами занимает 12-е место.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Спорт Пётр Гуменник Савелий Коростелев Зимние Олимпийские игры 2026 Анонсы и трансляции матчей Олимпийские игры
 
