https://ria.ru/20260213/mok-2074155734.html
МОК пообещал выполнить возможное решение CAS по апелляции Гераскевича
МОК пообещал выполнить возможное решение CAS по апелляции Гераскевича - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
МОК пообещал выполнить возможное решение CAS по апелляции Гераскевича
Международный олимпийский комитет (МОК) в случае необходимости сделает все для выполнения возможного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T13:27:00+03:00
2026-02-13T13:27:00+03:00
2026-02-13T13:27:00+03:00
марк адамс
спортивный арбитражный суд (cas)
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
кирсти ковентри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772530525_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_2ed8aad5e635e7e26d3abe0c5307795a.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraintsy-2073898827.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772530525_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_680df3377e84d4de67d36e441c30b73c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк адамс, спортивный арбитражный суд (cas), международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, кирсти ковентри
Марк Адамс, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Кирсти Ковентри
МОК пообещал выполнить возможное решение CAS по апелляции Гераскевича
МОК пообещал сделать все для выполнения решения CAS по апелляции Гераскевича