МОК пообещал выполнить возможное решение CAS по апелляции Гераскевича - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
13:27 13.02.2026
МОК пообещал выполнить возможное решение CAS по апелляции Гераскевича
Международный олимпийский комитет (МОК) в случае необходимости сделает все для выполнения возможного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
МОК пообещал выполнить возможное решение CAS по апелляции Гераскевича

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Гераскевич
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владислав Гераскевич. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) в случае необходимости сделает все для выполнения возможного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу украинского скелетониста Владислава Гераскевича, сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
В четверг МОК запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, сославшись на Олимпийскую хартию. Ранее, несмотря на предупреждение организации, украинец в соцсетях объявил, что не намерен менять шлем. Украинец подал в выездную панель CAS апелляцию по отстранению от Игр.
"Я думаю, спекуляция о возможном решении CAS - это не очень здоровая вещь. Независимо от решения CAS мы сделаем все, чтобы его выполнить", - сказал Адамс журналистам.
"Согласна, спекулировать по поводу решения CAS будет неправильно, мы должны подождать", - добавила президент МОК Кирсти Ковентри.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры
12 февраля, 14:25
 
