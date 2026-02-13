Рейтинг@Mail.ru
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/mok-2074073913.html
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией
Отсутствие российских спортсменов ощущается на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо, атлеты имеют право на участие в соревнованиях, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T07:34:00+03:00
2026-02-13T07:34:00+03:00
россия
милан
лос-анджелес
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502428_0:4:2120:1197_1920x0_80_0_0_95435dbae64284be82353bc245b4e202.jpg
https://ria.ru/20260212/adams-2073894093.html
россия
милан
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502428_261:0:1861:1200_1920x0_80_0_0_dd5bf459f76f7eac127278a775ae7e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, милан, лос-анджелес, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр)
Россия, Милан, Лос-Анджелес, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией

Член МОК Аскани надеется на скорейшее возобновление позитивного диалога с РФ

© официальный сайт МОКОлимпийский флаг
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© официальный сайт МОК
Олимпийский флаг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 13 фев – РИА Новости. Отсутствие российских спортсменов ощущается на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо, атлеты имеют право на участие в соревнованиях, заявил РИА Новости президент Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS), член комиссии по культуре и олимпийскому наследию МОК Франко Аскани, выразив надежду на скорейшее возобновление диалога с РФ.
"Мы надеемся, что эта ситуация изменится как можно скорее. Как федерация, признанная Международным олимпийским комитетом, надеемся продолжить позитивный диалог, который мы всегда вели с Россией", - сказал Аскани на мероприятии на полях Олимпиады.
Он сравнил политическую обстановку вокруг нынешней Олимпиады с Играми 1984 года в Лос-Анджелесе, на которые не поехали спортсмены из СССР и соцстран после бойкота западным блоком Олимпиады-1980 в Москве.
"Отсутствие россиян чувствуется, потому что в зимних видах спорта есть история и традиция. Это как стол с четырьмя ножками: если убрать одну ножку, он останется стоять, но перестанет быть устойчивым", - отметил Аскани.
"Слово "бойкот" больше не должно существовать. Спортсмены имеют право участвовать, спортсмены должны участвовать", - заявил глава структуры МОК.
Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн
12 февраля, 13:37
 
РоссияМиланЛос-АнджелесМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала