В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией
Отсутствие российских спортсменов ощущается на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо, атлеты имеют право на участие в соревнованиях, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией
МИЛАН, 13 фев – РИА Новости. Отсутствие российских спортсменов ощущается на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо, атлеты имеют право на участие в соревнованиях, заявил РИА Новости президент Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS), член комиссии по культуре и олимпийскому наследию МОК Франко Аскани, выразив надежду на скорейшее возобновление диалога с РФ.
"Мы надеемся, что эта ситуация изменится как можно скорее. Как федерация, признанная Международным олимпийским комитетом, надеемся продолжить позитивный диалог, который мы всегда вели с Россией", - сказал Аскани на мероприятии на полях Олимпиады.
Он сравнил политическую обстановку вокруг нынешней Олимпиады с Играми 1984 года в Лос-Анджелесе
, на которые не поехали спортсмены из СССР
и соцстран после бойкота западным блоком Олимпиады-1980 в Москве
.
"Отсутствие россиян чувствуется, потому что в зимних видах спорта есть история и традиция. Это как стол с четырьмя ножками: если убрать одну ножку, он останется стоять, но перестанет быть устойчивым", - отметил Аскани.
"Слово "бойкот" больше не должно существовать. Спортсмены имеют право участвовать, спортсмены должны участвовать", - заявил глава структуры МОК
.
Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР)
до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России
за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне глава ОКР Михаил Дегтярев
сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания.