В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией

МИЛАН, 13 фев – РИА Новости. Отсутствие российских спортсменов ощущается на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо, атлеты имеют право на участие в соревнованиях, заявил РИА Новости президент Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS), член комиссии по культуре и олимпийскому наследию МОК Франко Аскани, выразив надежду на скорейшее возобновление диалога с РФ.

"Мы надеемся, что эта ситуация изменится как можно скорее. Как федерация, признанная Международным олимпийским комитетом, надеемся продолжить позитивный диалог, который мы всегда вели с Россией", - сказал Аскани на мероприятии на полях Олимпиады.

Он сравнил политическую обстановку вокруг нынешней Олимпиады с Играми 1984 года в Лос-Анджелесе , на которые не поехали спортсмены из СССР и соцстран после бойкота западным блоком Олимпиады-1980 в Москве

"Отсутствие россиян чувствуется, потому что в зимних видах спорта есть история и традиция. Это как стол с четырьмя ножками: если убрать одну ножку, он останется стоять, но перестанет быть устойчивым", - отметил Аскани.