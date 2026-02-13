Рейтинг@Mail.ru
Пилоты "Мерседеса" стали лучшими в предсезонных тестах "Ф-1" в Бахрейне
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Формула-1
 
19:41 13.02.2026
Пилоты "Мерседеса" стали лучшими в предсезонных тестах "Ф-1" в Бахрейне
Пилоты "Мерседеса" стали лучшими в предсезонных тестах "Ф-1" в Бахрейне - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Пилоты "Мерседеса" стали лучшими в предсезонных тестах "Ф-1" в Бахрейне
Пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в заключительный, третий день тестовых заездов "Формулы-1" в Бахрейне. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
формула-1
льюис хэмилтон
джордж расселл
оскар пиастри
уильямс
феррари
мерседес
льюис хэмилтон, джордж расселл, оскар пиастри, уильямс, феррари, мерседес
Формула-1, Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Оскар Пиастри, Уильямс, Феррари, Мерседес
Пилоты "Мерседеса" стали лучшими в предсезонных тестах "Ф-1" в Бахрейне

Пилоты "Мерседеса" стали лучшими в предсезонных тестах "Формулы-1" в Бахрейне

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в заключительный, третий день тестовых заездов "Формулы-1" в Бахрейне.
Время лучшего круга итальянца составило 1 минуту 33,669 секунды. Второй результат показал его партнер по команде британец Джордж Расселл (отставание - 0,249 секунды), третий - британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон (+0,540). Эти результаты стали лучшими среди всех гонщиков по итогам трех дней предсезонных тестов.
Лидером по количеству кругов стал Оскар Пиастри (153), который показал четвертое время (+0,880). Далее по этому показателю расположились Хэмилтон (138) и аргентинец Франко Колапинто (137) из "Альпин". Суммарно больше всех за три дня проехали гонщики "Уильямса" (415 кругов), следом расположились пилоты "Макларена" (411) и "Феррари" (406).
Еще одна серия предсезонных заездов пройдет в Бахрейне 18-20 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне
12 февраля, 23:50
 
Формула-1Льюис ХэмилтонДжордж РасселлОскар ПиастриУильямсФеррариМерседес
 
