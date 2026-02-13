Рейтинг@Mail.ru
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова
16:59 13.02.2026 (обновлено: 17:04 13.02.2026)
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова
2026-02-13T16:59:00+03:00
2026-02-13T17:04:00+03:00
ахмат кадыров (политик)
николай озеров
спорт
2026
ахмат кадыров (политик), николай озеров, спорт
Ахмат Кадыров (политик), Николай Озеров, Спорт
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова

ГРОЗНЫЙ, 13 фев - РИА Новости. Министерство спорта РФ наградило старшего сына главы Чечни, заместителя председателя правительства Чечни – министра региона по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова медалью Николая Озерова, сообщил помощник главы Чечни Умар Даудов в социальной сети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Согласно приказу, Кадыров награжден медалью за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической культуры и спорта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
