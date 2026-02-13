https://ria.ru/20260213/medal-2074227115.html
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова
Министерство спорта РФ наградило старшего сына главы Чечни, заместителя председателя правительства Чечни – министра региона по физической культуре и спорту... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T16:59:00+03:00
2026-02-13T16:59:00+03:00
2026-02-13T17:04:00+03:00
ахмат кадыров (политик)
николай озеров
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074227710_0:0:1321:744_1920x0_80_0_0_5a0fbc4893792f1b08acddac7135bb07.jpg
https://ria.ru/20260211/olimpiada-skandaly-2073731417.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074227710_55:0:1232:883_1920x0_80_0_0_aff8dd229d46ba3f4f636259a4a0013b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахмат кадыров (политик), николай озеров, спорт
Ахмат Кадыров (политик), Николай Озеров, Спорт
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова за заслуги в спорте