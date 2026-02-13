Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова

ГРОЗНЫЙ, 13 фев - РИА Новости. Министерство спорта РФ наградило старшего сына главы Чечни, заместителя председателя правительства Чечни – министра региона по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова медалью Николая Озерова, сообщил помощник главы Чечни Умар Даудов в социальной сети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в РФ).