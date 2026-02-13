Рейтинг@Mail.ru
Матч Бублика был прерван из-за упавшего болельщика
Теннис
 
00:35 13.02.2026
Матч Бублика был прерван из-за упавшего болельщика
Матч Бублика был прерван из-за упавшего болельщика
спорт, александр бублик, вокруг спорта
Теннис, Спорт, Александр Бублик, Вокруг спорта
© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)Александр Бублик
© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
Александр Бублик . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Матч второго круга теннисного турнира в нидерландском Роттердаме между немцем Яном-Леннардом Штруффом и представителем Казахстана Александром Бубликом был прерван из-за пострадавшего болельщика.
Судья остановила встречу в начале первого сета при счете 1:0 в пользу немца. Как сообщает журналист Хосе Моргадо в соцсети X, кто-то из зрителей упал на лестнице, получив серьезные травмы.
Встреча была возобновлена через десять минут.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Вчера, 15:47
 
ТеннисСпортАлександр БубликВокруг спорта
 
