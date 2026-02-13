Рейтинг@Mail.ru
Илья Малинин на Олимпиаде-2026: произвольная программа фигуриста
Фигурное катание
 
18:42 13.02.2026
Американского гения хотят сожрать все: в чем уязвимость Малинина
Илья Малинин на Олимпиаде-2026: произвольная программа фигуриста
Американского гения хотят сожрать все: в чем уязвимость Малинина
До старта Олимпиады Илью Малинина назвали "лучшим фигуристом последних лет", "главным прыгуном в истории", "самым техничным", "королем четверных прыжков". Хвалу РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
До старта Олимпиады Илью Малинина назвали "лучшим фигуристом последних лет", "главным прыгуном в истории", "самым техничным", "королем четверных прыжков". Хвалу американец русского происхождения заслужил, но тащить на себе груз величия н Олимпиаде очень сложно. РИА Новости Спорт рассказывает об уязвимости фаворита мужского турнира Милана-2026.

Будет ли Малинин рисковать?

Олимпийский командник в Милане показал, что Малинин – лидер, но у него есть уязвимые зоны. До отлета в Италию ему предрекали не просто две золотые медали (в личке и в командном), а тотальную доминацию, переписывание всех рекордов и внушительный, безопасный отрыв от преследователей. Но в первом сегменте соревнований, где Илья, как настоящий вожак, честно отпахал для США обе программы и принес своей стране золотую медаль, показал миру, что японские одиночники Юма Кагияма и Сюн Сато способны если не бороться с ним на равных, то хотя бы держать его на обозримом расстоянии, чтобы догнать и сожрать, если тот оступится.
В короткой программе командного турнира именно это и произошло. Кагияма своим прокатом вписал себя в золотой фонд мирового фигурного катания – для попадания в историю не хватило баллов, но впечатления от великой джазовой программы, откатанной на стоячие овации, из памяти зрителей не вымыть даже серной кислотой. В то же время Илья, явно гнетенный грузом непомерных ожиданий, отказался от коронного четверного акселя, немного облегчил программу относительно собственного же максимума – и не справился. Второе место, внушительный отрыв в 10 баллов – если бы это был личный турнир, Кагияма в одночасье стал бы его фаворитом.
© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Илья Малинин
В произвольной Илья не столько катался, сколько работал на результат. Шаг за шагом, прыжок за прыжком – как трудный подъем в гору. Не без ошибок, не слишком красиво и впечатляюще, но пойди догони, если сможешь. Сато, заменивший Кагияму в произвольной, отдал всего себя, но 6 баллов американцу все же уступил. Казалось бы, делай всего на один четверной больше (их у него в программе было 3) – и золото уплыло бы в Японию, а Сато стал бы национальным героем.
С другой стороны, а если бы Малинин сделал-таки свой четверной аксель?
В любом случае перед решающим этапом личным турниром есть повод посчитать и подумать. Очень многое будет зависеть от удобства контента. Несмотря на уверенное владение четверным акселем, превалирует мнение, что для Ильи он скорее окажется пагубным риском, чем козырем в борьбе за лидерство.
Отказ от этого прыжка в угоду чистоты исполнения, учитывая, что после короткой программы он и так опережает Кагияму на 5 баллов, может стать решающим. В команднике Малинин пробил отметку в 200 баллов за произвольную, хотя катался грязновато. Кагияма добивался подобного результата лишь 5 раз в жизни.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЮма Кагияма
Юма Кагияма - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Юма Кагияма
Значит ли это, что золото у Ильи уже в кармане? Пять баллов перед произвольной программой – не зазор, а баловство. Одно или два падения американского гения – и впереди уже другой талант, японский. Чтобы забирать свое, Малинину требуется почти что весь его арсенал четверных прыжков, и исполнять их нужно на плюсы.

Развернет ли козырь?

В чем заключаются его точки роста по сравнению с командной произвольной? Пожалуй, самая главная – во всех каскадах и четверном риттбергере вместо тройного. Несколько дней назад он упал со второго четверного лутца (хотя падение формально не зафиксировали), лишился возможности прицепить к нему каскадный тройной прыжок и заработал отметку "повтор", из-за чего потерял 30% базовой стоимости элемента. На одной только этой ошибке он лишился около 10 баллов – добери их, и он уже превзошел бы лучший результат Кагиямы в его карьере.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
В теории Юма тоже может усложнить контент и увеличить количество четверных прыжков. Помимо привычных для него тулупа и сальхова, в арсенале у японца имеется еще и флип. Правда, для него вставление его в программу будет игрой ва-банк – в случае серьезной ошибки он не только лишается шансов сдвинуть Малинина с трона, но и может уступить серебро французу Адаму Сяо Хим Фа, если тот выкатает свою произвольную чисто. Подобное с двукратным чемпионом Европы в этом сезоне случалось лишь пару раз, но когда еще выдавать максимум, если не на Олимпиаде?
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЧемпион Европы 2023 года француз Адам Сяо Хим Фа
Чемпион Европы 2023 года француз Адам Сяо Хим Фа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Чемпион Европы 2023 года француз Адам Сяо Хим Фа
При этом даже в гонке за риском преимущество будет у Малинина. В произвольной программе он выйдет на лед последним, уже четко осознавая, как откатались его соперники и сколько им дали баллов. В случае проката жизни от Кагиямы или того же Сяо Хим Фа американец может развернуть собственный козырь в виде четверного акселя.
 
Фигурное катаниеИлья МалининЮма КагиямаЗимние Олимпийские игры 2026Сяо Хим ФаАвторы РИА Новости Спорт
 
