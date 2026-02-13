Американского гения хотят сожрать все: в чем уязвимость Малинина

До старта Олимпиады Илью Малинина назвали "лучшим фигуристом последних лет", "главным прыгуном в истории", "самым техничным", "королем четверных прыжков". Хвалу американец русского происхождения заслужил, но тащить на себе груз величия н Олимпиаде очень сложно. РИА Новости Спорт рассказывает об уязвимости фаворита мужского турнира Милана-2026.

Будет ли Малинин рисковать?

Олимпийский командник в Милане показал, что Малинин – лидер, но у него есть уязвимые зоны. До отлета в Италию ему предрекали не просто две золотые медали (в личке и в командном), а тотальную доминацию, переписывание всех рекордов и внушительный, безопасный отрыв от преследователей. Но в первом сегменте соревнований, где Илья, как настоящий вожак, честно отпахал для США обе программы и принес своей стране золотую медаль, показал миру, что японские одиночники Юма Кагияма и Сюн Сато способны если не бороться с ним на равных, то хотя бы держать его на обозримом расстоянии, чтобы догнать и сожрать, если тот оступится.

В короткой программе командного турнира именно это и произошло. Кагияма своим прокатом вписал себя в золотой фонд мирового фигурного катания – для попадания в историю не хватило баллов, но впечатления от великой джазовой программы, откатанной на стоячие овации, из памяти зрителей не вымыть даже серной кислотой. В то же время Илья, явно гнетенный грузом непомерных ожиданий, отказался от коронного четверного акселя, немного облегчил программу относительно собственного же максимума – и не справился. Второе место, внушительный отрыв в 10 баллов – если бы это был личный турнир, Кагияма в одночасье стал бы его фаворитом.

В произвольной Илья не столько катался, сколько работал на результат. Шаг за шагом, прыжок за прыжком – как трудный подъем в гору. Не без ошибок, не слишком красиво и впечатляюще, но пойди догони, если сможешь. Сато, заменивший Кагияму в произвольной, отдал всего себя, но 6 баллов американцу все же уступил. Казалось бы, делай всего на один четверной больше (их у него в программе было 3) – и золото уплыло бы в Японию, а Сато стал бы национальным героем.

С другой стороны, а если бы Малинин сделал-таки свой четверной аксель?

В любом случае перед решающим этапом личным турниром есть повод посчитать и подумать. Очень многое будет зависеть от удобства контента. Несмотря на уверенное владение четверным акселем, превалирует мнение, что для Ильи он скорее окажется пагубным риском, чем козырем в борьбе за лидерство.

Отказ от этого прыжка в угоду чистоты исполнения, учитывая, что после короткой программы он и так опережает Кагияму на 5 баллов, может стать решающим. В команднике Малинин пробил отметку в 200 баллов за произвольную, хотя катался грязновато. Кагияма добивался подобного результата лишь 5 раз в жизни.

Значит ли это, что золото у Ильи уже в кармане? Пять баллов перед произвольной программой – не зазор, а баловство. Одно или два падения американского гения – и впереди уже другой талант, японский. Чтобы забирать свое, Малинину требуется почти что весь его арсенал четверных прыжков, и исполнять их нужно на плюсы.

Развернет ли козырь?

В чем заключаются его точки роста по сравнению с командной произвольной? Пожалуй, самая главная – во всех каскадах и четверном риттбергере вместо тройного. Несколько дней назад он упал со второго четверного лутца (хотя падение формально не зафиксировали), лишился возможности прицепить к нему каскадный тройной прыжок и заработал отметку "повтор", из-за чего потерял 30% базовой стоимости элемента. На одной только этой ошибке он лишился около 10 баллов – добери их, и он уже превзошел бы лучший результат Кагиямы в его карьере.

В теории Юма тоже может усложнить контент и увеличить количество четверных прыжков. Помимо привычных для него тулупа и сальхова, в арсенале у японца имеется еще и флип. Правда, для него вставление его в программу будет игрой ва-банк – в случае серьезной ошибки он не только лишается шансов сдвинуть Малинина с трона, но и может уступить серебро французу Адаму Сяо Хим Фа, если тот выкатает свою произвольную чисто. Подобное с двукратным чемпионом Европы в этом сезоне случалось лишь пару раз, но когда еще выдавать максимум, если не на Олимпиаде?