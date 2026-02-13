Рейтинг@Mail.ru
Бой Махмудова и Фьюри пройдет на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм"
Единоборства
 
08:50 13.02.2026
Бой Махмудова и Фьюри пройдет на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм"
Бой Махмудова и Фьюри пройдет на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Бой Махмудова и Фьюри пройдет на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм"
Российский боксер Арсланбек Махмудов проведет поединок против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри 11 апреля на футбольном стадионе клуба РИА Новости Спорт, 13.02.2026
саудовская аравия
лондон
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, саудовская аравия, лондон, тайсон фьюри, wba, wbo, ibo
Единоборства, Спорт, Саудовская Аравия, Лондон, Тайсон Фьюри, WBA, WBO, IBO
Бой Махмудова и Фьюри пройдет на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм"

Бой Махмудова и Фьюри пройдет 11 апреля на стадионе клуба "Тоттенхэм"

© Фото : Пресс-служба WBCБританский боксер Тайсон Фьюри
Британский боксер Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Пресс-служба WBC
Британский боксер Тайсон Фьюри. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский боксер Арсланбек Махмудов проведет поединок против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри 11 апреля на футбольном стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур", сообщает Sky Sports.
Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры в январе 2025 года, однако в июле председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что британский боксер вернется на ринг.
Открытая в 2019 году арена "Тоттенхэма" вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после "Уэмбли" футбольным стадионом Лондона.
Махмудову 36 лет, в октябре он завоевал межконтинентальный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа и два поражения.
Фьюри владел титулами WBA (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015), WBC (2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету 37-летнего британца 34 победы, два поражения и одна ничья.
Кремлев рассказал о вложениях в бокс в 2026 году
Единоборства
 
