Рейтинг@Mail.ru
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/koventri-2074142297.html
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что пыталась донести до украинского скелетониста Владислава Гераскевича позицию,... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T12:41:00+03:00
2026-02-13T12:41:00+03:00
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
ibsf
зимние олимпийские игры 2026
скелетон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508714_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_dd768a20697739d694225630b2a003df.jpg
https://ria.ru/20260213/gumennik-2074101166.html
https://ria.ru/20260213/gumennik-2074106223.html
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508714_74:0:874:600_1920x0_80_0_0_d9141b40debe44815b89b67cd2cb00c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), ibsf, зимние олимпийские игры 2026, скелетон
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), IBSF, Зимние Олимпийские игры 2026, Скелетон
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ

Ковентри пыталась убедить Гераскевича, что на ОИ место только для соревнований

© Соцсети МОККирсти Ковентри
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Соцсети МОК
Кирсти Ковентри. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что пыталась донести до украинского скелетониста Владислава Гераскевича позицию, согласно которой на Играх есть место только для соревнований.
В четверг МОК на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), назвав отстранение несоразмерным наказанием, потребовав аннулировать решение IBSF и немедленно восстановить его в составе сборной на Олимпийских играх.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду
Вчера, 10:43
"Мое общение с Владиславом и его отцом было очень хорошим и уважительным. Для меня и, думаю, для него это было важно. Я объяснила ему, как работают наши правила. И я была, думаю, лучшим человеком, кто мог это сделать, так как я возглавляла комиссию атлетов. Думаю, он меня понял, но он был убежден в том, что делает все правильно. Я уважаю такую позицию, но правил это не меняет. Есть пространство для соревнований, где может быть только соревнование. Я поблагодарила Владислава за то, что он уделил время и поговорил со мной", - сказала Ковентри на брифинге МОК.
"В комиссии атлетов мы получали просьбы от спортсменов о возможности самовыражения. Но одновременно они хотели и иметь безопасное пространство для соревнований. Чтобы атлеты там только соревновались, делали то, чему они посвятили жизнь. Также мы определили и пространство, где они могут доносить свои эмоции, свои месседжи. Я думаю, нам удалось это сделать", - добавила глава МОК.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Васильев призвал Гуменника пойти на риск в произвольной программе на ОИ
Вчера, 11:01
 
СпортМиланКортина-д'АмпеццоМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)IBSFЗимние Олимпийские игры 2026Скелетон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала