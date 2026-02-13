https://ria.ru/20260213/koventri-2074142297.html
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что пыталась донести до украинского скелетониста Владислава Гераскевича позицию,... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T12:41:00+03:00
2026-02-13T12:41:00+03:00
2026-02-13T12:41:00+03:00
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
ibsf
зимние олимпийские игры 2026
скелетон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508714_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_dd768a20697739d694225630b2a003df.jpg
https://ria.ru/20260213/gumennik-2074101166.html
https://ria.ru/20260213/gumennik-2074106223.html
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508714_74:0:874:600_1920x0_80_0_0_d9141b40debe44815b89b67cd2cb00c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), ibsf, зимние олимпийские игры 2026, скелетон
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), IBSF, Зимние Олимпийские игры 2026, Скелетон
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ
Ковентри пыталась убедить Гераскевича, что на ОИ место только для соревнований
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что пыталась донести до украинского скелетониста Владислава Гераскевича позицию, согласно которой на Играх есть место только для соревнований.
В четверг МОК на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), назвав отстранение несоразмерным наказанием, потребовав аннулировать решение IBSF и немедленно восстановить его в составе сборной на Олимпийских играх.
"Мое общение с Владиславом и его отцом было очень хорошим и уважительным. Для меня и, думаю, для него это было важно. Я объяснила ему, как работают наши правила. И я была, думаю, лучшим человеком, кто мог это сделать, так как я возглавляла комиссию атлетов. Думаю, он меня понял, но он был убежден в том, что делает все правильно. Я уважаю такую позицию, но правил это не меняет. Есть пространство для соревнований, где может быть только соревнование. Я поблагодарила Владислава за то, что он уделил время и поговорил со мной", - сказала Ковентри на брифинге МОК.
"В комиссии атлетов мы получали просьбы от спортсменов о возможности самовыражения. Но одновременно они хотели и иметь безопасное пространство для соревнований. Чтобы атлеты там только соревновались, делали то, чему они посвятили жизнь. Также мы определили и пространство, где они могут доносить свои эмоции, свои месседжи. Я думаю, нам удалось это сделать", - добавила глава МОК.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.