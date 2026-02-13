Коростелев стал 15-м в гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.

В воскресенье 22-летний россиянин на дебютной для себя Олимпиаде стал четвертым в скиатлоне, во вторник финишировал 35-м в квалификации к спринту и не вышел в финальную часть соревнований. 21 февраля у мужчин состоится масс-старт классическим стилем на 50 км.