Коростелев стал 15-м в гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
14:49 13.02.2026 (обновлено: 14:56 13.02.2026)
Коростелев стал 15-м в гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде
Коростелев стал 15-м в гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Коростелев стал 15-м в гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
лыжные гонки
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев стал 15-м в гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде

Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.
Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (20.36,2), который завоевал третью золотую медаль на текущих Играх и стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Второе время показал француз Матис Делож (отставание 4,9 секунды), третье - бывший биатлонист норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).
В воскресенье 22-летний россиянин на дебютной для себя Олимпиаде стал четвертым в скиатлоне, во вторник финишировал 35-м в квалификации к спринту и не вышел в финальную часть соревнований. 21 февраля у мужчин состоится масс-старт классическим стилем на 50 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжница Дарья Непряева.
Российский спортсмен Савелий Коростелев перед стартом скиатлона на Олимпийских играх 2026
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии
8 февраля, 15:21
8 февраля, 15:21
 
Лыжные гонки
Савелий Коростелев
Дарья Непряева
Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
