Коростелев стал 15-м в гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.
Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (20.36,2), который завоевал третью золотую медаль на текущих Играх и стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Второе время показал француз Матис Делож (отставание 4,9 секунды), третье - бывший биатлонист норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).
В воскресенье 22-летний россиянин на дебютной для себя Олимпиаде стал четвертым в скиатлоне, во вторник финишировал 35-м в квалификации к спринту и не вышел в финальную часть соревнований. 21 февраля у мужчин состоится масс-старт классическим стилем на 50 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжница Дарья Непряева.
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии
8 февраля, 15:21