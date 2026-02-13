Рейтинг@Mail.ru
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной
Лыжные гонки
 
16:39 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/klebo-2074217610.html
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км особенной и важной, поскольку на этой дистанции он был наименее очевидным... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной

Клебо о победе в гонке: люди задавались вопросом, достоин ли я ее бежать

Лыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км особенной и важной, поскольку на этой дистанции он был наименее очевидным фаворитом.
В пятницу Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Играх в Италии, став восьмикратным олимпийским чемпионом. После гонки Клебо также помог соотечественнику Эйнару Хедегарту, финишировавшему третьим, снять лыжи.
"Это особенная и важная победа. Наверное, эта дистанция была той, о которой я думал больше всего и которую больше всего хотел покорить. На этой дистанции я был наименее очевидным фаворитом, люди даже задавались вопросом, стоит ли мне ее бежать, достоин ли я участия. Когда я наконец-то могу выйти на лыжную гонку со свежими ногами - это приятно", - цитирует Клебо NRK.
Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ханс Холунд советовал не ставить Клебо на гонку с раздельным стартом. После соревнования он сообщил, что "безумно рад" тому, что ошибся. Финишировавший шестым британец Эндрю Масгрейв также признался, что не верил в победу Клебо на дистанции 10 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Йоханнес Клебо
"Не экономит много времени": Клебо о срезе французом дистанции в скиатлоне
8 февраля, 19:01
 
Лыжные гонки
 
