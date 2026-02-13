Клебо назвал победу в гонке особенной и важной

"Это особенная и важная победа. Наверное, эта дистанция была той, о которой я думал больше всего и которую больше всего хотел покорить. На этой дистанции я был наименее очевидным фаворитом, люди даже задавались вопросом, стоит ли мне ее бежать, достоин ли я участия. Когда я наконец-то могу выйти на лыжную гонку со свежими ногами - это приятно", - цитирует Клебо NRK.