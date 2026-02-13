https://ria.ru/20260213/klebo-2074217610.html
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км особенной и важной, поскольку на этой дистанции он был наименее очевидным... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T16:39:00+03:00
2026-02-13T16:39:00+03:00
2026-02-13T16:39:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909336750_0:42:1066:641_1920x0_80_0_0_f2cb74af7035df8bda645499ceab25cb.png
https://ria.ru/20260208/klebo-2073055878.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909336750_0:0:1066:800_1920x0_80_0_0_b38201d4e3dd531fc1ab6acb0c1e53b6.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Клебо назвал победу в гонке особенной и важной
Клебо о победе в гонке: люди задавались вопросом, достоин ли я ее бежать
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км особенной и важной, поскольку на этой дистанции он был наименее очевидным фаворитом.
В пятницу Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Играх в Италии
, став восьмикратным олимпийским чемпионом. После гонки Клебо также помог соотечественнику Эйнару Хедегарту, финишировавшему третьим, снять лыжи.
"Это особенная и важная победа. Наверное, эта дистанция была той, о которой я думал больше всего и которую больше всего хотел покорить. На этой дистанции я был наименее очевидным фаворитом, люди даже задавались вопросом, стоит ли мне ее бежать, достоин ли я участия. Когда я наконец-то могу выйти на лыжную гонку со свежими ногами - это приятно", - цитирует Клебо NRK.
Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ханс Холунд советовал не ставить Клебо на гонку с раздельным стартом. После соревнования он сообщил, что "безумно рад" тому, что ошибся. Финишировавший шестым британец Эндрю Масгрейв также признался, что не верил в победу Клебо на дистанции 10 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.