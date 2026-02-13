Рейтинг@Mail.ru
Лыжник Клебо повторил рекорд Бьорндалена по количеству побед на зимних ОИ
14:40 13.02.2026 (обновлено: 14:55 13.02.2026)
Лыжник Клебо повторил рекорд Бьорндалена по количеству побед на зимних ОИ
Лыжник Клебо повторил рекорд Бьорндалена по количеству побед на зимних ОИ
Лыжник Клебо повторил рекорд Бьорндалена по количеству побед на зимних ОИ

Норвежский лыжник Клебо повторил рекорд Бьорндалена по числу побед на зимних ОИ

Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд по победам на зимних Олимпийских играх и сравнялся по этому показателю с соотечественниками лыжниками Марит Бьёрген и Бьёрном Дели, а также биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
В пятницу Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Играх в Италии, став восьмикратным олимпийским чемпионом. Ранее он победил на Олимпиаде-2026 в спринте и скиатлоне.
Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом
Также на счету 29-летнего Клебо три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо этого, он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
15 февраля пройдет мужская эстафета 4 по 7,5 км, 16 февраля - мужской спринт, завершатся мужские соревнования в лыжных гонках 21 февраля масс-стартом на 50 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
