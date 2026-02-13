Хоккеисты сборной Чехии обыграли французов на Олимпиаде в Милане

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сборная Чехии одержала победу над командой Франции в матче второго тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы A в Милане завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:3, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас (6-я минута), Михал Кемпни (14), Давид Пастрняк (34), Матей Странский (40), Филип Хлапик (42) и Роман Червенка (42). У сборной Франции дублем отметился Луи Будон (22, 25), также отличился Юго Галле (26).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
13 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
21:01 • Луи Будон
24:04 • Луи Будон
(Шарль Бертран)
25:54 • Уго Галле
(Шарль Бертран, Луи Будон)
05:56 • Мартин Некаш
13:04 • Михал Кепмны
(Матей Странски, Радек Факса)
33:23 • Давид Пастрняк
39:28 • Матей Странски
41:05 • Филип Члапик
41:53 • Роман Червенка
(Лукаш Седлак, Давид Шпачек)
Сборная Чехии, набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы A. Французы, потерпев второе поражение подряд, располагаются на последней, четвертой строчке без набранных очков.