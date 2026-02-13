Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты сборной Чехии обыграли французов на Олимпиаде в Милане
21:19 13.02.2026 (обновлено: 22:24 13.02.2026)
Хоккеисты сборной Чехии обыграли французов на Олимпиаде в Милане
Хоккеисты сборной Чехии обыграли французов на Олимпиаде в Милане
Сборная Чехии одержала победу над командой Франции в матче второго тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
спорт, чехия, франция, италия, зимние олимпийские игры 2026, мартин нечас, михал кемпни, давид пастрняк
Хоккеисты сборной Чехии обыграли французов на Олимпиаде в Милане

Сборная Чехии обыграла команду Франции в матче олимпийского хоккейного турнира

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сборная Чехии одержала победу над командой Франции в матче второго тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы A в Милане завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:3, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас (6-я минута), Михал Кемпни (14), Давид Пастрняк (34), Матей Странский (40), Филип Хлапик (42) и Роман Червенка (42). У сборной Франции дублем отметился Луи Будон (22, 25), также отличился Юго Галле (26).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
13 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
Франция
3 : 6
Чехия
21:01 • Луи Будон
(Стефан Да Коста, Йоанн Овитю)
24:04 • Луи Будон
(Шарль Бертран)
25:54 • Уго Галле
(Шарль Бертран, Луи Будон)
05:56 • Мартин Некаш
(Давид Пастрняк, Филип Хронек)
13:04 • Михал Кепмны
(Матей Странски, Радек Факса)
33:23 • Давид Пастрняк
(Ондржей Палат, Михал Кепмны)
39:28 • Матей Странски
(Радек Факса, Филип Хронек)
41:05 • Филип Члапик
(Мартин Некаш, Давид Кампф)
41:53 • Роман Червенка
(Лукаш Седлак, Давид Шпачек)
Сборная Чехии, набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы A. Французы, потерпев второе поражение подряд, располагаются на последней, четвертой строчке без набранных очков.
В следующем матче чехи 15 февраля сыграют со сборной Швейцарии, французы в этот же день встретятся с командой Канады.
