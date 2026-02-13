Рейтинг@Mail.ru
Сборная США по хоккею забросила пять шайб команде Латвии на Олимпиаде
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:51 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/khokkey-2074058744.html
Сборная США по хоккею забросила пять шайб команде Латвии на Олимпиаде
Сборная США по хоккею забросила пять шайб команде Латвии на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Сборная США по хоккею забросила пять шайб команде Латвии на Олимпиаде
Сборная США одержала победу над командой Латвии в первом матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T01:51:00+03:00
2026-02-13T01:51:00+03:00
хоккей
спорт
латвия
сша
италия
брок нельсон
остон мэттьюс
национальная хоккейная лига (нхл)
латвия
сша
италия
Сборная США по хоккею забросила пять шайб команде Латвии на Олимпиаде

Сборная США по хоккею обыграла команду Латвии в групповом этапе ОИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккейная шайба
Хоккейная шайба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Хоккейная шайба. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сборная США одержала победу над командой Латвии в первом матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) в пользу сборной США. В составе победителей дублем отметился Брок Нельсон (31-я и 40-я минуты), шайбы также забросили Брэди Ткачак (6), Тэйдж Томпсон (38) и Остон Мэттьюс (43). У команды Латвии отличился Ренарс Крастенбергс (8).
В следующем матче американцы 14 февраля сыграют с датчанами, сборная Латвии в этот же день встретится с командой Германии.
В хоккейном турнире Олимпиады впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Сборная Канады разгромила чехов на старте олимпийского хоккейного турнира
Вчера, 21:25
 
Хоккей
 
