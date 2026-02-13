Рейтинг@Mail.ru
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:54 13.02.2026
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue
Образ российского фигуриста Петра Гуменника вошел в список лучших нарядов на зимних Олимпийских играх 2026 года по версии Vogue Italia, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
фигурное катание
спорт
россия
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
россия
италия
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue

Образ Гуменника в короткой программе вошел в число лучших на ОИ по версии Vogue

© РИА Новости / Санто Стефано
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Образ российского фигуриста Петра Гуменника вошел в список лучших нарядов на зимних Олимпийских играх 2026 года по версии Vogue Italia, сообщается на сайте издания.
Во вторник Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде и занял 12-е место. Образ Гуменника включал в себя прозрачную блузу с пышными рукавами, украшенную каскадом красных лепестков. Издание отметило, что спортсмен повторил в своем наряде тренд на цветы, замеченный на недавних модных показах.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
В пятницу Гуменник выступит с произвольной программой под 13-м стартовым номером и выйдет на лед в 23:13 мск.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В них принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Гуменник и Аделия Петросян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
 
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
