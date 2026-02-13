https://ria.ru/20260213/gumennik-2074205406.html
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue
Образ российского фигуриста Петра Гуменника вошел в список лучших нарядов на зимних Олимпийских играх 2026 года по версии Vogue Italia, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T15:54:00+03:00
2026-02-13T15:54:00+03:00
2026-02-13T15:54:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073529565_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_e74867e6a2e3b09a3733a7a15e464cc4.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073529565_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_d4a3994e9e5cad404249d5656f9fa547.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, италия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Образ Гуменника на Олимпиаде вошел в число лучших по версии Vogue
Образ Гуменника в короткой программе вошел в число лучших на ОИ по версии Vogue