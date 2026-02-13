https://ria.ru/20260213/gumennik-2074101166.html
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду
Российскому фигуристу Петру Гуменнику нужно откатать произвольную программу на Олимпиаде по максимуму и показать несломленность характера, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российскому фигуристу Петру Гуменнику нужно откатать произвольную программу на Олимпиаде по максимуму и показать несломленность характера, заявил РИА Новости хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии
. Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер. Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет 13 февраля.
"Я надеюсь, что у Пети получится собраться сегодня и откатать произвольную программу чисто, успешнее, чем короткую. Терять нечего. Нужно идти и катать по максимуму, для себя, в свое удовольствие. Показать несломленность характера. Удачи Петру!" - сказал Железняков.
Во вторник Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпийских играх в Италии и занял 12-е место.