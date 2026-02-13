Рейтинг@Mail.ru
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду
Фигурное катание
Фигурное катание
 
10:43 13.02.2026
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду
Российскому фигуристу Петру Гуменнику нужно откатать произвольную программу на Олимпиаде по максимуму и показать несломленность характера, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
фигурное катание
спорт
италия
россия
этери тутберидзе
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
италия
россия
спорт, италия, россия, этери тутберидзе, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Италия, Россия, Этери Тутберидзе, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду

Железняков: Гуменнику нужно откатать произвольную программу на ОИ по максимуму

Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российскому фигуристу Петру Гуменнику нужно откатать произвольную программу на Олимпиаде по максимуму и показать несломленность характера, заявил РИА Новости хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов - тройной тулуп, четверной сальхов - двойной аксель - двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц - тройной риттбергер. Произвольную программу на Олимпиаде Гуменник покажет 13 февраля.
"Я надеюсь, что у Пети получится собраться сегодня и откатать произвольную программу чисто, успешнее, чем короткую. Терять нечего. Нужно идти и катать по максимуму, для себя, в свое удовольствие. Показать несломленность характера. Удачи Петру!" - сказал Железняков.
Во вторник Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпийских играх в Италии и занял 12-е место.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
 
Фигурное катание
 
