"По максимуму": Железняков дал напутствие Гуменнику на Олимпиаду

"Я надеюсь, что у Пети получится собраться сегодня и откатать произвольную программу чисто, успешнее, чем короткую. Терять нечего. Нужно идти и катать по максимуму, для себя, в свое удовольствие. Показать несломленность характера. Удачи Петру!" - сказал Железняков.