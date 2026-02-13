Рейтинг@Mail.ru
Украинский провокатор издевается над главой МОК: самый глупый скандал Игр - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 13.02.2026 (обновлено: 22:21 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/geraskevich-2074267364.html
Украинский провокатор издевается над главой МОК: самый глупый скандал Игр
Украинский провокатор издевается над главой МОК: самый глупый скандал Игр - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Украинский провокатор издевается над главой МОК: самый глупый скандал Игр
Дисквалифицированный на Олимпиаде украинский спортсмен продолжает пиариться на конфликте с Международным олимпийским комитетом. РИА Новости Спорт рассказывает,... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T18:35:00+03:00
2026-02-13T22:21:00+03:00
кирсти ковентри
роланд фишналлер
дмитрий свищев
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
скелетон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074266192_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_020a19e7dab33de6299c96ef5cfc8057.jpg
https://ria.ru/20260213/koventri-2074142297.html
https://ria.ru/20260212/ukraintsy-2073898827.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074266192_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_e6a1f8afa0d551cf737bcefc0c02eba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
кирсти ковентри, роланд фишналлер, дмитрий свищев, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт, скелетон
Кирсти Ковентри, Роланд Фишналлер, Дмитрий Свищев, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Скелетон
Украинский провокатор издевается над главой МОК: самый глупый скандал Игр

Украинец Гераскевич назвал праздником России его дисквалификацию на Олимпиаде

© Getty Images / Richard HeathcoteУкраинский скелетонист Владислав Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Getty Images / Richard Heathcote
Читать в
MaxДзен
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Дисквалифицированный на Олимпиаде украинский спортсмен продолжает пиариться на конфликте с Международным олимпийским комитетом. РИА Новости Спорт рассказывает, как не смогла утихомирить бунтаря даже руководитель МОК Кирсти Ковентри.

"Провокация со стороны соседей"

Владислава Гераскевича не допустили до соревнований скелетонистов, где он и не претендовал на высокие места. Спортсмен нанес изображения погибших соотечественников на свой шлем, его предупредили, что такую амуницию он может иметь при себе, даже показывать в зоне общения с журналистами, но надевать ее на старте не нужно – это политизация спорта. Но реакция МОК Гераскевича только раззадорила, и он вступил в открытый конфликт с организацией.
Сначала его лишили еще и аккредитации, но после личной просьбы главы Ковентри ему позволили остаться на Играх. Глава МОК лично общалась с Гераскевичем и его отцом около 20 минут, несмотря на расписанный по минутам олимпийский график. Но Гераскевич использовал внимание руководителя олимпийского движения в своих интересах. Судя по всему, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев был абсолютно прав, когда назвал происходящее заранее хорошо спланированной провокацией.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Ковентри прокомментировала ситуацию с Гераскевичем на ОИ
Вчера, 12:41
"Мне кажется, то, что сейчас произошло, было специальной акцией со стороны наших соседей", - отметил депутат. Косвенным подтверждением тому стал незамедлительный приказ со стороны Зеленского о представлении скелетониста к государственной награде.
И если поначалу Гераскевич пытался хоть как-то прикрываться жалостливыми заявлениями о желании исключительно почтить память погибших друзей, то после дисквалификации перешел к излюбленной в его стране стратегии – поиску русского следа. Первым под раздачу попал сноубордист Роланд Фишналлер. Гераскевича возмутило, что итальянец нанес на шлем флаг России. Украинец не стал разбираться, что триколор был изображен среди других флагов стран-хозяек Олимпиад, на которых выступал Фишналлер.

Оплеуха от МОК

Как бы комично это ни выглядело, МОК приходится ежедневно отвечать на притянутые за уши нападки украинца. В пятницу эта роль выпала самой Ковентри, лично посетившей ежедневный олимпийский брифинг для прессы: "Это был не российский спортсмен, а спортсмен, который нанес флаги всех Игр, на которых он выступал. Это были маленькие флаги всех стран, в которых он соревновался. Я не вижу здесь нарушения".
Еще Гераскевич старательно высматривал на трибунах болельщиков с российской атрибутикой, о чем тоже незамедлительно объявил во всеуслышание. Но и на этом настырный украинец не остановился. Следующей "жертвой" бдительного неудачника стал американский фигурист Максим Наумов, который после короткой программы продемонстрировал фотографию своих погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне родителей, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры
12 февраля, 14:25
Гераскевич почему-то посчитал, что его случай абсолютно идентичен. Но скромно умолчал о том, что МОК, в принципе, разрешил ему самому сделать то же самое. А именно продемонстрировать шлем после соревнований. В МОК так и не поняли, в чем же претензия Гераскевича.
«
"Фигурист после соревнований в "уголке слез и поцелуев" показал фото своих родителей, это разрешено. Мы предложили Владиславу то же самое - показать шлем в микст-зоне, на пресс-конференции", - подчеркнула Ковентри.
А Гераскевич продолжил огрызаться со словами о несправедливости своего отстранения и якобы пророссийской позиции МОК, заявил, что комитет "не на той стороне истории". Ему, судя по всему, очень импонирует, что к нему приковано чуть ли не больше внимания, чем к олимпийским чемпионам. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Да, выездная панель CAS, находящаяся на Олимпиаде, может рассмотреть заявление украинца оперативно, но соревнования скелетонистов идут полным ходом, поэтому такой ход Гераскевича – лишь очередная попытка хайпануть.
 
Кирсти КовентриРоланд ФишналлерДмитрий СвищевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный судЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости СпортСкелетон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала