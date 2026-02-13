Украинский провокатор издевается над главой МОК: самый глупый скандал Игр

Дисквалифицированный на Олимпиаде украинский спортсмен продолжает пиариться на конфликте с Международным олимпийским комитетом. РИА Новости Спорт рассказывает, как не смогла утихомирить бунтаря даже руководитель МОК Кирсти Ковентри.

"Провокация со стороны соседей"

Владислава Гераскевича не допустили до соревнований скелетонистов, где он и не претендовал на высокие места. Спортсмен нанес изображения погибших соотечественников на свой шлем, его предупредили, что такую амуницию он может иметь при себе, даже показывать в зоне общения с журналистами, но надевать ее на старте не нужно – это политизация спорта. Но реакция МОК Гераскевича только раззадорила, и он вступил в открытый конфликт с организацией.

Сначала его лишили еще и аккредитации, но после личной просьбы главы Ковентри ему позволили остаться на Играх. Глава МОК лично общалась с Гераскевичем и его отцом около 20 минут, несмотря на расписанный по минутам олимпийский график. Но Гераскевич использовал внимание руководителя олимпийского движения в своих интересах. Судя по всему, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев был абсолютно прав, когда назвал происходящее заранее хорошо спланированной провокацией.

"Мне кажется, то, что сейчас произошло, было специальной акцией со стороны наших соседей", - отметил депутат. Косвенным подтверждением тому стал незамедлительный приказ со стороны Зеленского о представлении скелетониста к государственной награде.

И если поначалу Гераскевич пытался хоть как-то прикрываться жалостливыми заявлениями о желании исключительно почтить память погибших друзей, то после дисквалификации перешел к излюбленной в его стране стратегии – поиску русского следа. Первым под раздачу попал сноубордист Роланд Фишналлер. Гераскевича возмутило, что итальянец нанес на шлем флаг России. Украинец не стал разбираться, что триколор был изображен среди других флагов стран-хозяек Олимпиад, на которых выступал Фишналлер.

Оплеуха от МОК

Как бы комично это ни выглядело, МОК приходится ежедневно отвечать на притянутые за уши нападки украинца. В пятницу эта роль выпала самой Ковентри, лично посетившей ежедневный олимпийский брифинг для прессы: "Это был не российский спортсмен, а спортсмен, который нанес флаги всех Игр, на которых он выступал. Это были маленькие флаги всех стран, в которых он соревновался. Я не вижу здесь нарушения".

Еще Гераскевич старательно высматривал на трибунах болельщиков с российской атрибутикой, о чем тоже незамедлительно объявил во всеуслышание. Но и на этом настырный украинец не остановился. Следующей "жертвой" бдительного неудачника стал американский фигурист Максим Наумов, который после короткой программы продемонстрировал фотографию своих погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне родителей, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

Гераскевич почему-то посчитал, что его случай абсолютно идентичен. Но скромно умолчал о том, что МОК, в принципе, разрешил ему самому сделать то же самое. А именно продемонстрировать шлем после соревнований. В МОК так и не поняли, в чем же претензия Гераскевича.

« "Фигурист после соревнований в "уголке слез и поцелуев" показал фото своих родителей, это разрешено. Мы предложили Владиславу то же самое - показать шлем в микст-зоне, на пресс-конференции", - подчеркнула Ковентри.