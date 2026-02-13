Рейтинг@Mail.ru
Умер крестный отец Овечкина
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:48 13.02.2026 (обновлено: 13:57 13.02.2026)
Умер крестный отец Овечкина
Умер крестный отец Овечкина
Бывший защитник московского хоккейного клуба "Динамо" и сборной СССР Александр Филиппов ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026
ссср, хк динамо
Хоккей, СССР, ХК Динамо
Умер крестный отец Овечкина

Чемпион мира по хоккею Александр Филиппов умер в возрасте 75 лет

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкАлександр Филиппов, бывший защитник ХК "Динамо" (Москва) и сборной СССР
Александр Филиппов, бывший защитник ХК Динамо (Москва) и сборной СССР - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Александр Филиппов, бывший защитник ХК "Динамо" (Москва) и сборной СССР . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Бывший защитник московского хоккейного клуба "Динамо" и сборной СССР Александр Филиппов ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщается в Telegram-канале "бело-голубых".
В составе "Динамо" Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР. Также выступал за московский "Локомотив". С национальной сборной завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы 1975 года. С 1993 года работал тренером.
"Хоккейный клуб "Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", - говорится в сообщении.
Филиппов был крестным отцом и первым тренером воспитанника "Динамо" Александра Овечкина.
 
