Умер крестный отец Овечкина
Умер крестный отец Овечкина - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Умер крестный отец Овечкина
13.02.2026
Умер крестный отец Овечкина
Чемпион мира по хоккею Александр Филиппов умер в возрасте 75 лет
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Бывший защитник московского хоккейного клуба "Динамо" и сборной СССР Александр Филиппов ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщается в Telegram-канале
"бело-голубых".
В составе "Динамо" Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР. Также выступал за московский "Локомотив". С национальной сборной завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы 1975 года. С 1993 года работал тренером.
"Хоккейный клуб "Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", - говорится в сообщении.
Филиппов был крестным отцом и первым тренером воспитанника "Динамо" Александра Овечкина.