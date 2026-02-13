Умер крестный отец Овечкина

В составе "Динамо" Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР. Также выступал за московский "Локомотив". С национальной сборной завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы 1975 года. С 1993 года работал тренером.