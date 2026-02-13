Рейтинг@Mail.ru
Дудакова подписала контракт с PFL - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:33 13.02.2026
Дудакова подписала контракт с PFL
Дудакова подписала контракт с PFL
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903964530_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f51c2a2c1dd18d70ac00e2997717a27.jpg
спорт, смешанные боевые искусства (мма), виктория дудакова, ufc, россиянка
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Виктория Дудакова, UFC, Россиянка
Дудакова подписала контракт с PFL

Дудакова подписала контракт с PFL и проведет первый бой в марте

© Соцсети спортсменкиВиктория Дудакова
Виктория Дудакова - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Соцсети спортсменки
Виктория Дудакова. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россиянка Виктория Дудакова будет выступать в Профессиональной бойцовской лиге (PFL), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Дудакову 25 января исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По окончании последнего боя в организации россиянка ударила в октагоне своего тренера и мужа Гасанали Гасаналиева.
Дудакова проведет первый бой в рамках организации 20 марта в Мадриде против австралийки Ясинты Остин. Бой пройдет в минимальном весе.
Всего на счету 27-летней россиянки восемь побед и два поражения в смешанных единоборствах.
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Наступлю ему на голову": чемпион UFC обрушился на Хабиба и Махачева
22 декабря 2025, 13:33
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Виктория ДудаковаUFCРоссиянка
 
