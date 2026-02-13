https://ria.ru/20260213/dudakova-2074267599.html
Дудакова подписала контракт с PFL
Дудакова подписала контракт с PFL - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Дудакова подписала контракт с PFL
Россиянка Виктория Дудакова будет выступать в Профессиональной бойцовской лиге (PFL), сообщается на странице лиги в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Дудакова подписала контракт с PFL и проведет первый бой в марте