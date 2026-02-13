Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с тремя футболистами
15:34 13.02.2026
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с тремя футболистами
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с тремя футболистами
Махачкалинское "Динамо" продлило соглашения с Никитой Глушковым, Идаром Шумаховым и Сосланом Кагермазовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с тремя футболистами

Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с Глушковым, Шумаховым и Кагермазовым

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" продлило соглашения с Никитой Глушковым, Идаром Шумаховым и Сосланом Кагермазовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракты игроков истекали летом 2026 года. Сроки новых соглашений не уточняются.
Кагермазов и Глушков выступают за махачкалинцев с 2021 года, Шумахов - с 2022-го. У Глушкова 149 матчей за клуб (9 голов), у Кагермазова - 143 матча (6), у Шумахова - 122 игры (4).
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 13-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. В первом туре после перерыва команда 28 февраля примет казанский "Рубин".
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Сочи" на сборах в Турции
12 февраля, 18:33
 
ФутболСпортНикита ГлушковИдар ШумаховСослан КагермазовДинамо МоскваРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
