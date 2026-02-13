https://ria.ru/20260213/dinamo-2074199098.html
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с тремя футболистами
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с тремя футболистами - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с тремя футболистами
Махачкалинское "Динамо" продлило соглашения с Никитой Глушковым, Идаром Шумаховым и Сосланом Кагермазовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T15:34:00+03:00
2026-02-13T15:34:00+03:00
2026-02-13T15:34:00+03:00
футбол
спорт
никита глушков
идар шумахов
сослан кагермазов
динамо москва
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817700412_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_15c2bf60042b42a6c39002c4448c7ffc.jpg
https://ria.ru/20260212/dinamo-2074002638.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817700412_9:0:2281:1704_1920x0_80_0_0_10dbde9be129388a13f3c2299ab3975b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита глушков, идар шумахов, сослан кагермазов, динамо москва, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Никита Глушков, Идар Шумахов, Сослан Кагермазов, Динамо Москва, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с тремя футболистами
Махачкалинское "Динамо" продлило контракты с Глушковым, Шумаховым и Кагермазовым