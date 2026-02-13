https://ria.ru/20260213/demin-2074198975.html
Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов
Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов
Российский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин совместно с благотворительной программой ДоброFON запускают серию... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
баскетбол
бруклин нетс
егор демин
нба
бруклин нетс, егор демин, нба
Баскетбол, Бруклин Нетс, Егор Демин, НБА
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин совместно с благотворительной программой ДоброFON запускают серию социальных проектов, направленных на развитие отечественного баскетбола.
Всего до конца текущего баскетбольного сезона будут реализованы шесть проектов, приуроченных к спортивным достижениям Демина
, в числе которых участие в матче восходящих звезд НБА
, преодоление рубежа в 500 набранных очков за карьеру и достижение 150 результативных передач. На реализацию каждого проекта ДоброFON направит по 1 млн рублей.
Принять участие в благотворительном проекте смогут все желающие старше 18 лет. Для этого до 30 апреля включительно необходимо оставить заявку на сайте проекта и предложить идею благотворительной инициативы, направленную на развитие баскетбола в регионах России. Победителей выберет лично Демин.
Ранее Демин и ДоброFON передали 100 комплектов спортивной экипировки молодежным командам баскетбольного центра "Тринта" и школы "Динамо".
Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко.