Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов

Принять участие в благотворительном проекте смогут все желающие старше 18 лет. Для этого до 30 апреля включительно необходимо оставить заявку на сайте проекта и предложить идею благотворительной инициативы, направленную на развитие баскетбола в регионах России. Победителей выберет лично Демин.

Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко.