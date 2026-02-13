Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов
Баскетбол
 
15:34 13.02.2026
Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов
Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов
бруклин нетс, егор демин, нба
Баскетбол, Бруклин Нетс, Егор Демин, НБА

Баскетболист НБА Демин и ДоброFON запускают серию социальных проектов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин совместно с благотворительной программой ДоброFON запускают серию социальных проектов, направленных на развитие отечественного баскетбола.
Всего до конца текущего баскетбольного сезона будут реализованы шесть проектов, приуроченных к спортивным достижениям Демина, в числе которых участие в матче восходящих звезд НБА, преодоление рубежа в 500 набранных очков за карьеру и достижение 150 результативных передач. На реализацию каждого проекта ДоброFON направит по 1 млн рублей.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Демин установил личный рекорд результативности в матче НБА
6 февраля, 07:38
Принять участие в благотворительном проекте смогут все желающие старше 18 лет. Для этого до 30 апреля включительно необходимо оставить заявку на сайте проекта и предложить идею благотворительной инициативы, направленную на развитие баскетбола в регионах России. Победителей выберет лично Демин.
Ранее Демин и ДоброFON передали 100 комплектов спортивной экипировки молодежным командам баскетбольного центра "Тринта" и школы "Динамо".
Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко.
 
БаскетболБруклин НетсЕгор ДеминНБА
 
