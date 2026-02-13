https://ria.ru/20260213/chempion-2074228591.html
Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T17:04:00+03:00
биатлон
спорт
италия
пекин
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
кентен фийон-майе
италия
пекин
спорт, италия, пекин, стурла легрейд, зимние олимпийские игры 2026, кентен фийон-майе
Биатлон, Спорт, Италия, Пекин, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026, Кентен Фийон-Майе
Француз Фийон-Майе выиграл спринт и стал четырехкратным чемпионом Игр