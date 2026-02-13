Рейтинг@Mail.ru
Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом
Биатлон
 
17:04 13.02.2026
Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом
Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
биатлон
спорт
италия
пекин
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
кентен фийон-майе
италия
пекин
Новости
спорт, италия, пекин, стурла легрейд, зимние олимпийские игры 2026, кентен фийон-майе
Биатлон, Спорт, Италия, Пекин, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026, Кентен Фийон-Майе
Француз Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Француз Фийон-Майе выиграл спринт и стал четырехкратным чемпионом Игр

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Фийон-Майе без промахов прошел два огневых рубежа и преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 53,1 секунды. Второй результат показал норвежец Ветле Кристиансен (отставание - 13,7 секунды; 0 промахов), бронзу завоевал его соотечественник Стурла Легрейд (+15,9; 0).
Фийон-Майе завоевал свое четвертое олимпийское золото, что является лучшим результатом среди действующих биатлонистов. Ранее он стал победителем в смешанной эстафете на Олимпиаде в Италии, а также выиграл пасьют и индивидуальную гонку на Играх в Пекине в 2022 году.
В воскресенье биатлонисты пробегут гонку преследования. Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.
БиатлонСпортИталияПекинСтурла ЛегрейдЗимние Олимпийские игры 2026Кентен Фийон-Майе
 
