Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на российскую символику на ОИ
Фигурное катание
 
20:49 13.02.2026
Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на российскую символику на ОИ
Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на российскую символику на ОИ
фигурное катание
спорт
владимир путин
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
спорт, владимир путин, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Владимир Путин, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на российскую символику на ОИ

Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на символику РФ на Олимпиаде

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МИЛАН, 13 фев - РИА Новости. Болельщики фигуриста Петра Гуменника, который выступит с произвольной программой на Олимпиаде в пятницу, ради спокойствия спортсмена не хотят нарушать правила соревнований, запрещающие демонстрацию российской символики, рассказала РИА Новости один из руководителей его фан-клуба Best Gumennik Вероника.
Во вторник группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Гуменника на короткой программе соревнований национальный флаг РФ. По словам этих болельщиков, живущих в Милане, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе. Впоследствии к ним не применили никаких санкций.
Российский болельщик на зимних Олимпийских играх 2026
В Италии назвали недопуск россиян к соревнованиям возмутительным
Вчера, 09:17
"Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим, мы их уважаем и соблюдаем, поэтому все наши баннеры и плакаты разрабатывались специально под Олимпийские игры: на английском языке и в нейтральных цветах", - сказала собеседница агентства.
"Спокойствие спортсмена и его уверенность в своих болельщиках для нас являются основополагающими принципами. Именно поэтому в этот раз мы согласовывали все макеты (плакатов - ред.) с Петром и его тренером Вероникой Дайнеко", - поделилась администратор канала Best Gumennik.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг
10 февраля, 22:23
 
Фигурное катаниеСпортВладимир ПутинМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
