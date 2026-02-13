Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на российскую символику на ОИ

МИЛАН, 13 фев - РИА Новости. Болельщики фигуриста Петра Гуменника, который выступит с произвольной программой на Олимпиаде в пятницу, ради спокойствия спортсмена не хотят нарушать правила соревнований, запрещающие демонстрацию российской символики, рассказала РИА Новости один из руководителей его фан-клуба Best Gumennik Вероника.

"Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим, мы их уважаем и соблюдаем, поэтому все наши баннеры и плакаты разрабатывались специально под Олимпийские игры: на английском языке и в нейтральных цветах", - сказала собеседница агентства.