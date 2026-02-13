Рейтинг@Mail.ru
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"
Футбол
 
16:31 13.02.2026
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"
Французский защитник Дайо Упамекано продлил контракт с мюнхенской "Баварией", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Французский защитник Дайо Упамекано продлил контракт с мюнхенской "Баварией", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 27-летним французом рассчитано до июня 2030 года.
Упамекано перешел в "Баварию" из "Лейпцига" в феврале 2021 года. Вместе с мюнхенцами он стал трехкратным чемпионом Германии и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Всего он провел за "Баварию" 180 матчей и забил шесть мячей. В составе сборной Франции Упамекано дошел до финала чемпионата мира 2022 года и взял серебряные медали турнира, на его счету два мяча в 35 играх за национальную команду.
