https://ria.ru/20260213/bavarija-2074215182.html
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией" - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"
Французский защитник Дайо Упамекано продлил контракт с мюнхенской "Баварией", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T16:31:00+03:00
2026-02-13T16:31:00+03:00
2026-02-13T16:31:00+03:00
футбол
спорт
дайо упамекано
бавария
рб лейпциг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829370208_0:44:828:510_1920x0_80_0_0_3338394d327a5f3365e357063a4cebf6.jpg
https://ria.ru/20260211/rudakov-2073701908.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829370208_47:0:783:552_1920x0_80_0_0_34df449b69bc2a4cc1b13b72129c4fbf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дайо упамекано, бавария, рб лейпциг
Футбол, Спорт, Дайо Упамекано, Бавария, РБ Лейпциг
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией" до 2030 года