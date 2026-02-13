Рейтинг@Mail.ru
Гол и две передачи Окулова помогли "Авангарду" обыграть "Амур"
14:47 13.02.2026
Гол и две передачи Окулова помогли "Авангарду" обыграть "Амур"
Гол и две передачи Окулова помогли "Авангарду" обыграть "Амур"
Омский "Авангард" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Гол и две передачи Окулова помогли "Авангарду" обыграть "Амур"

Константин Окулов
Константин Окулов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Дмитрий Рашевский (10-я минута), Василий Пономарев (36), Кирилл Пилипенко (44), Константин Окулов (55), Эндрю Потуральски (56) и Николай Прохоркин (58). У хозяев шайбы забросили Артем Шварев (28) и Ярослав Лихачев (37).
Окулов также отдал две голевые передачи и преодолел отметку в 500 очков в КХЛ (501). Его партнер по команде нападающий Наиль Якупов провел 400-й матч в лиге.
"Авангард" с 80 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Амур" (45 очков) проиграл третий матч подряд и идет девятым.
В следующем матче "Авангард" 15 февраля примет челябинский "Трактор", дальневосточный клуб на следующий день сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом", который в параллельном матче в пятницу проиграл дома "Трактору" (2:3).
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
12 февраля, 19:56
 
