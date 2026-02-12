В IIHF хотят как можно скорее допустить российских хоккеистов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация хочет вернуть сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям как можно скорее.

В январе совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. Позднее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России.

"Мы хотим как можно скорее вернуть (взрослых) российских и белорусских игроков. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Но мы следуем рекомендациям МОК", - приводит слова Тардифа журналистка Молли Уокер в соцсети Х.