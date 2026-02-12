Рейтинг@Mail.ru
В IIHF хотят как можно скорее допустить российских хоккеистов
Хоккей
Хоккей
 
20:24 12.02.2026
В IIHF хотят как можно скорее допустить российских хоккеистов
В IIHF хотят как можно скорее допустить российских хоккеистов
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация хочет вернуть сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям как... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026
В IIHF хотят как можно скорее допустить российских хоккеистов

Тардиф заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборную России к турнирам

Люк Тардиф
Люк Тардиф - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация хочет вернуть сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям как можно скорее.
В январе совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. Позднее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России.
"Мы хотим как можно скорее вернуть (взрослых) российских и белорусских игроков. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Но мы следуем рекомендациям МОК", - приводит слова Тардифа журналистка Молли Уокер в соцсети Х.
Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
