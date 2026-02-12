Рейтинг@Mail.ru
Министр спорта Кубани уволился по собственному желанию
21:11 12.02.2026
Министр спорта Кубани уволился по собственному желанию
Министр спорта Кубани уволился по собственному желанию
Министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026
Спорт
Министр спорта Кубани уволился по собственному желанию

Тимченко написал заявление на увольнение по собственному желанию

СОЧИ, 12 фев – РИА Новости. Министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Тимченко возглавлял министерство с 2021 года.
"Серафим Викторович написал заявление на увольнение по собственному желанию", - сообщили в пресс-службе.
Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера
