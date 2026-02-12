https://ria.ru/20260212/sport-2074028885.html
Министр спорта Кубани уволился по собственному желанию
Министр спорта Кубани уволился по собственному желанию - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Министр спорта Кубани уволился по собственному желанию
Министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:11:00+03:00
2026-02-12T21:11:00+03:00
2026-02-12T21:12:00+03:00
спорт
Министр спорта Кубани уволился по собственному желанию
СОЧИ, 12 фев – РИА Новости. Министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Тимченко возглавлял министерство с 2021 года.
"Серафим Викторович написал заявление на увольнение по собственному желанию", - сообщили в пресс-службе.