Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе
Теннис
 
19:47 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/shventek-2074015926.html
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе
Вторая ракетка мира полька Ига Швентек уступила греческой теннисистке Марии Саккари в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T19:47:00+03:00
2026-02-12T19:47:00+03:00
теннис
спорт
доха
мария саккари
женская теннисная ассоциация (wta)
ига швентек
каролина мухова
https://ria.ru/20260209/kalinskaya-2073290692.html
доха
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе

Вторая ракетка мира Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе

Польская теннисистка Ига Швентек
Польская теннисистка Ига Швентек
© Фото : Пресс-служба WTA
Польская теннисистка Ига Швентек. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вторая ракетка мира полька Ига Швентек уступила греческой теннисистке Марии Саккари в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 7:5 в пользу Саккари, которая идет 52-й в мировом рейтинге. У Швентек был первый номер посева. Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
12 февраля 2026 • начало в 17:10
Завершен
Ига Швентек
1 : 26:24:65:7
Мария Саккари
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале Саккари встретится с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой (14-й номер посева) и россиянкой Анной Калинской.
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россиянка вышла во второй круг турнира в Дохе
9 февраля, 19:34
 
ТеннисСпортДохаМария СаккариЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ига ШвентекКаролина Мухова
 
