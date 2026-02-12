https://ria.ru/20260212/shventek-2074015926.html
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе
Вторая ракетка мира полька Ига Швентек уступила греческой теннисистке Марии Саккари в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T19:47:00+03:00
2026-02-12T19:47:00+03:00
2026-02-12T19:47:00+03:00
теннис
спорт
доха
мария саккари
женская теннисная ассоциация (wta)
ига швентек
каролина мухова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921897335_0:284:1892:1348_1920x0_80_0_0_970b0093b85f000bfe3693b1cee935f7.jpg
https://ria.ru/20260209/kalinskaya-2073290692.html
доха
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921897335_0:106:1892:1525_1920x0_80_0_0_c89d1069e2b56b297e6f2d6600bbf7e8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, доха, мария саккари, женская теннисная ассоциация (wta), ига швентек, каролина мухова
Теннис, Спорт, Доха, Мария Саккари, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ига Швентек, Каролина Мухова
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе
Вторая ракетка мира Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе